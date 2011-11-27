به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ذاکری ظهر یکشنبه در همایش مداحان نیشابور در جوار بقعه فضل‌بن ‌شاذان این شهر، اظهارکرد: در دوران پهلوی عزاداری حضرت امام حسین (ع) و سنت حسنه وقف مورد ظلم شدید قرار گرفت و حکومت می‌خواست نام حسین (ع) و واقفان مجالس حسین (ع) را نابود کنند.

وی با بیان این موضوع که ارزش‌های اسلامی هیچ‌گاه نباید به دولت‌ها وابسته شود، اظهار داشت: همیشه جریاناتی سعی کردند که ارزش‌ها و باورهای مردم را بگیرند، ولی موفق نشده‌اند.

وی اضافه کرد: بعد از نفت، وقف بزرگترین سرمایه کشور است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور بیان کرد: وقف کارکردهای خوبی را در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه داشته است و 700 مورد وقف‌های گوناگون در جامعه احصاء شده است.

ذاکری گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران بر پایه ارزش‌های اسلامی در منطقه مشاهده می‌شود.

وی قدیمی‌ترین موقوفه خراسان رضوی را مربوط به نیشابور عنوان کرد.