  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

حجت الاسلام ذاکری:

مردم با وقف مال و زندگی خود ارزش‌های حسینی را زنده نگه داشتند

مردم با وقف مال و زندگی خود ارزش‌های حسینی را زنده نگه داشتند

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: مردم در هر جایی که در موضوع ارزش‌ها احساس خطر کردند جان و مال خود را وقف ارزش‌های حسینی کردند و نگذاشتند آسیبی به آنها وارد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ذاکری ظهر یکشنبه در همایش مداحان نیشابور در جوار بقعه فضل‌بن ‌شاذان این شهر، اظهارکرد: در دوران پهلوی عزاداری حضرت امام حسین (ع) و سنت حسنه وقف مورد ظلم شدید قرار گرفت و حکومت می‌خواست نام حسین (ع) و واقفان مجالس حسین (ع) را نابود کنند.

وی با بیان این موضوع که ارزش‌های اسلامی هیچ‌گاه نباید به دولت‌ها وابسته شود، اظهار داشت: همیشه جریاناتی سعی کردند که ارزش‌ها و باورهای مردم را بگیرند، ولی موفق نشده‌اند.

وی اضافه کرد: بعد از نفت، وقف بزرگترین سرمایه کشور است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور بیان کرد: وقف کارکردهای خوبی را در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه داشته است و 700 مورد وقف‌های گوناگون در جامعه احصاء شده است.

ذاکری گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران بر پایه ارزش‌های اسلامی در منطقه مشاهده می‌شود.

وی قدیمی‌ترین موقوفه خراسان رضوی را مربوط به نیشابور عنوان کرد.

کد مطلب 1470926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها