  1. استانها
  2. قم
۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر در قم اعدام شد

قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر در قم اعدام شد

قم - خبرگزاری مهر: یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر که در قالب یک باند بزرگ مواد مخدر اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کرد اعدام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری استان قم اعلام کرد: این شخص که "ل . الف" نام داشت به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 430 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک صبح روز پنجشنبه در محوطه زندان مرکزی قم اعدام شد.

این متهم به همراه همدستانش مواد مخدر را در پوشش بار ترافیکی و جابجایی خودروها و دستگاه‌های راه‌سازی در وزن‌های زیاد و به صورت جاسازی در این ماشین آلات از شرق کشور به تهران قاچاق می‌کردند که در این پرونده 428 کیلو و 920 گرم کراک از این باند کشف شد.

لازم به ذکر است یک متهم دیگر این پرونده در روز 12 تیرماه اعدام شده بود.
 

کد مطلب 1470929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها