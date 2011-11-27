به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری استان قم اعلام کرد: این شخص که "ل . الف" نام داشت به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 430 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک صبح روز پنجشنبه در محوطه زندان مرکزی قم اعدام شد.



این متهم به همراه همدستانش مواد مخدر را در پوشش بار ترافیکی و جابجایی خودروها و دستگاه‌های راه‌سازی در وزن‌های زیاد و به صورت جاسازی در این ماشین آلات از شرق کشور به تهران قاچاق می‌کردند که در این پرونده 428 کیلو و 920 گرم کراک از این باند کشف شد.



لازم به ذکر است یک متهم دیگر این پرونده در روز 12 تیرماه اعدام شده بود.

