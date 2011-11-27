به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری استان قم اعلام کرد: این شخص که "ل . الف" نام داشت به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 430 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک صبح روز پنجشنبه در محوطه زندان مرکزی قم اعدام شد.
این متهم به همراه همدستانش مواد مخدر را در پوشش بار ترافیکی و جابجایی خودروها و دستگاههای راهسازی در وزنهای زیاد و به صورت جاسازی در این ماشین آلات از شرق کشور به تهران قاچاق میکردند که در این پرونده 428 کیلو و 920 گرم کراک از این باند کشف شد.
لازم به ذکر است یک متهم دیگر این پرونده در روز 12 تیرماه اعدام شده بود.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر که در قالب یک باند بزرگ مواد مخدر اقدام به قاچاق مواد مخدر میکرد اعدام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری استان قم اعلام کرد: این شخص که "ل . الف" نام داشت به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 430 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک صبح روز پنجشنبه در محوطه زندان مرکزی قم اعدام شد.
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