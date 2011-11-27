همه در برابر سلامت و معنویت جامعه احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ترابی ظهر یکشنبه در مراسم نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدرسه راهنمایی دخترانه امام زمان(عج) بروجرد اظهار داشت: از دیدگاه اسلام ما همچنان که در قبال مسائل شخصی و رفتار و سخنان خود باید جوابگو باشیم و مسئول هستیم در قبال جامعه خود نیز مسئول هستیم.

وی افزود: در اسلام لفظ "به من چه مربوطه" معنا ندارد و همه باید در برابر سلامت و معنویت جامعه احساس مسئولیت کنند.

امام جمعه بروجرد در ادامه با تاکید بر معرفت قیام کربلا بیان داشت: یکی از اهداف و فلسفه قیام کربلا امر به معروف و نهی از منکر بوده است و باید اشک و عزاداری ما برای امام حسین(ع) با معرفت و آگاهی باشد.

وی تصریح کرد: امروز اگر قرآن در دست ماست به برکت خون شهدای کربلا و امام حسین(ع) است و اگر اسارت اهل بیت امام و شهادت آنها نبود امروز وضعیت ما اینگونه نبود.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه بسیجیان آمران به معروف و نهی از منکر هستند افزود: بسیجیان درس ایستادگی در مقابل ظالم و درس دفاع از دین خدا و ارزشهای دینی را از امام حسین(ع) آموختند و با الهام گیری از قیام کربلا در برابر دشمن در دوران دفاع مقدس ایستادند.