جامعه امروز بیشتر نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزهای ظهر یک شنبه در مراسم نواختن زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر که به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه نجمه استان برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر فقط مختص به زمان امام حسین(ع) نیست بلکه امروزه به این دو فرضیه بیشتر نیاز است.
وی با بیان اینکه از امام حسین(ع) باید پیروی و الگو برداری کنیم، گفت: یک هزار و 371 سال گذشته جنگ با شمشیر بود اما جنگ امروز، جنگ رسانه، روانی، تبلیغاتی و فرهنگی است.
حمزهای ابراز داشت: باید عرصههای فرهنگی و راههای نفوذ دشمن را به خوبی بشناسیم و به تقوا مسلح شویم تا در برابر نفوذ و توطئه دشمنان ایمن باشیم.
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قم افزود: باید دنبال ایجاد جامعه سالم باشیم که رسالت امام حسین(ع) و انبیاء الهی نیز همین بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم جامعه امروزی را نیازمند امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزهای ظهر یک شنبه در مراسم نواختن زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر که به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه نجمه استان برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر فقط مختص به زمان امام حسین(ع) نیست بلکه امروزه به این دو فرضیه بیشتر نیاز است.
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