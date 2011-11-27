جامعه امروز بیشتر نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزه‌ای ظهر یک شنبه در مراسم نواختن زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر که به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه نجمه استان برگزار شد، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر فقط مختص به زمان امام حسین(ع) نیست بلکه امروزه به این دو فرضیه بیشتر نیاز است.



وی با بیان اینکه از امام حسین(ع) باید پیروی و الگو برداری کنیم، گفت: یک هزار و 371 سال گذشته جنگ با شمشیر بود اما جنگ امروز، جنگ رسانه، روانی، تبلیغاتی و فرهنگی است.



حمزه‌ای ابراز داشت: باید عرصه‌های فرهنگی و راه‌های نفوذ دشمن را به خوبی بشناسیم و به تقوا مسلح شویم تا در برابر نفوذ و توطئه دشمنان ایمن باشیم.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قم افزود: باید دنبال ایجاد جامعه سالم باشیم که رسالت امام حسین(ع) و انبیاء الهی نیز همین بود.

