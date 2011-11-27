نزول شاخص کل بورس به کانال 23 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بورس تهران 250 میلیون و 544 هزار و 149 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 685 میلیارد و 949 میلیون و 71 هزار ریال در 17 هزار و 206 نوبت معاملاتی تغییر مالکیت دادند.

شاخص کل با افتی 411 واخدی رو به رو شد و به رقم 24 هزار و 56 رسید. شاخص صنعت 358 واحد پایین آمد و شاخص 50 شرکت فعالتر افتی 28 واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم 376 و 220 واحد کاهش را تجربه کردند.