خواستار قطع ارتباط با انگلیس هستیم/ اقدام مجلس ستودنی است

علی جمشیدی دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح دو فوریتی کاهش رابطه با انگلیس افزود: اقدام امروز مجلس، اقدامی دیر هنگام بود و باید زودتر از این به تصویب نمایندگان مردم می رسید. اما با این اوصاف اقدامی منطقی و قابل قبول است. چرا که دولت انگلیس در زمان فتنه 88 از فتنه گران حمایت کرد و خیانت هایی را علیه ملت ایران انجام داد و نمی توان به این راحتی از خیانت های دولت انگلیس گذشت.

وی در ادامه با ابراز عقیده بر اینکه به زودی لانه جاسوسی انگلیس در ایران تسخیر خواهد شد، افزود: اقدام مجلس نشان داد که می توان دست رژیم انگلیس را از ایران کوتاه کرد. از سوی دیگر جنبش دانشجویی معتقد است که باید با این کشور قطع ارتباط کرد. چرا که قطع ارتباط با این کشور به سود ملت ایران خواهد بود و امروز این جمهوری اسلامی است که پیام آن در کشورهای دیگر شنیده می شود نه رژیم منحوس انگلیس.

وی در عین حال افزود: درخصوص قطع ارتباط با انگلیس مقامات بلند پایه کشور تصمیم گیری می کنند اما جنبش دانشجویی از اقدام امروز مجلس مبنی بر تصویب کاهش رابطه با انگلیس تشکر می کند و این اقدام را به صلاح ملت ایران می داند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه کشورهای غربی نباید ایران را از تحریم بترسانند در خصوص واکنش دولت انگلیس به مصوبه اخیر مجلس افزود: آنها حتما موضع گیری خواهند کرد و بار دیگر می خواهند ایران را تحریم کنند اما بدانند که با این عملکردها نمی توانند مانع پیشرفت و ترقی ملت ایران شوند. ما در اوایل انقلاب لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردیم و این تسخیر باعث پیشرفت و تعالی ایران شد و شک نکنید که کاهش ارتباط با انگلیس نیز به سود ملت و دولت ایران خواهد بود.

بنابراین گزارش،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه کلیات طرح دوفوریتی کاهش رابطه با رژیم سلطنتی انگلیس را با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 رأی مأخوذه، به تصویب رساندند.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس ضمن تشکر از اقدام سنجیده و انقلابی نمایندگان، گفت: دولت انگلیس متوجه باشد مجلس با دقت رفتار او را رصد می کند و کاهش رابطه با این دولت اول کار است.