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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

سرهنگ پورچی:

دشمن، ایران را در صحنه نظامی آزمایش نخواهد کرد

دشمن، ایران را در صحنه نظامی آزمایش نخواهد کرد

ورامین – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان ورامین گفت: مطمئن باشید دشمن این مردم و کشور را در صحنه نظامی آزمایش نخواهد کرد، چراکه در کشوری که مردم از شهادت ترسی ندارند، امتحانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید پورچی ظهر امروز در همایش هفته بسیج و شکرانه بازگشت عشایر از مناطق ییلاقی لار که ظهر امروز در حسینیه شهید ستاری روستای ولی آباد قرچک برگزار شد، با اشاره به جنگ نرم دشمن افزود: آنها از راهی ورود خواهند کرد که باورهای شما را بگیرند و بین مردم و ارزشهای انقلاب فاصله انداخته و  شبهه ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: امام راحل(ره) در سالهای دور، نهالی را غرس کردند که  کشورهای دیگر، امروز در حال الگوگیری از آن نهال هستند.

پورچی افزود: دشمنان در صددند انقلاب اسلامی ایران صادر نشود ولی خوشبختانه انقلاب به همه جا صادر شده و به گفته امام(ره) اهداف و آرمانهای این انقلاب مانند قله دماوند است و از هر طرف که بنگری پیداست.

وی تأکید کرد: این انقلاب از نمازجمعه ها و مساجد شروع شد و اکنون بعد از  32 سال به اکثر کشورها رسیده است و شاهد بیداری اسلامی در اکثریت کشورها هستیم.

فرمانده سپاه شهرستان ورامین افزود: عزیزانی که در دفاع مقدس جنگیدند خود مردم بودند، در حالی که هیچ کشوری از جنگ استقبال نمی کند و از جنگ به عنوان ارزش یاد نمی کند ولی وقتی این جنگ به ما تحمیل شد، مردم جانانه استقبال کردند و آنچه از جان و مال داشتند، در کف دستشان گذاشتند.

وی تصریح کرد: جان، بزرگترین ذخیره دنیایی  است که مردم هشت سال دفاع مقدس آن را فدا کرده و استوار و بی بدیل برای انقلاب جنگیدند.

کد مطلب 1470945

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