دشمن، ایران را در صحنه نظامی آزمایش نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید پورچی ظهر امروز در همایش هفته بسیج و شکرانه بازگشت عشایر از مناطق ییلاقی لار که ظهر امروز در حسینیه شهید ستاری روستای ولی آباد قرچک برگزار شد، با اشاره به جنگ نرم دشمن افزود: آنها از راهی ورود خواهند کرد که باورهای شما را بگیرند و بین مردم و ارزشهای انقلاب فاصله انداخته و شبهه ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: امام راحل(ره) در سالهای دور، نهالی را غرس کردند که کشورهای دیگر، امروز در حال الگوگیری از آن نهال هستند.

پورچی افزود: دشمنان در صددند انقلاب اسلامی ایران صادر نشود ولی خوشبختانه انقلاب به همه جا صادر شده و به گفته امام(ره) اهداف و آرمانهای این انقلاب مانند قله دماوند است و از هر طرف که بنگری پیداست.

وی تأکید کرد: این انقلاب از نمازجمعه ها و مساجد شروع شد و اکنون بعد از 32 سال به اکثر کشورها رسیده است و شاهد بیداری اسلامی در اکثریت کشورها هستیم.

فرمانده سپاه شهرستان ورامین افزود: عزیزانی که در دفاع مقدس جنگیدند خود مردم بودند، در حالی که هیچ کشوری از جنگ استقبال نمی کند و از جنگ به عنوان ارزش یاد نمی کند ولی وقتی این جنگ به ما تحمیل شد، مردم جانانه استقبال کردند و آنچه از جان و مال داشتند، در کف دستشان گذاشتند.

وی تصریح کرد: جان، بزرگترین ذخیره دنیایی است که مردم هشت سال دفاع مقدس آن را فدا کرده و استوار و بی بدیل برای انقلاب جنگیدند.