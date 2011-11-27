سه هزار همیار محرم در استان قزوین ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های پیش بینی شده در ایام ماه محرم اظهارداشت: به منظور هماهنگی بهتر در برپایی مراسم عزاداری ماه محرم در مساجد، تکایا و حسینیه ها و نیز نظم بخشی به دسته های عزاداری در سطح شهر با استفاده از مشارکت اعضای هیئتهای مذهبی نسبت به ساماندهی امور اقدام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین از ساماندهی همیاران محرم در استان خبر داد و یادآورشد: در مناطق مختلف استان در ایام محرم بیش از سه هزار همیار محرم انتخاب شده که در کنار تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی نسبت به تامین نظم، امنیت و آرامش دسته های عزاداری اقدام خواهند کرد.

نعمت اللهی گفت: در شهر قزوین نیز 360 همیار محرم ساماندهی شده است که در ایام سوگواری سالار شهیدان(ع) به ساماندهی دسته ها کمک خواهد شد.

گردهمایی بزرگ تاسوعا در قزوین

این مسئول در ادامه این نشست خبری تصریح کرد: برای هماهنگی بهتر و برگزاری مراسمی شایسته این ایام با برنامه ریزی انجام شده در صددیم تا اجتماع بزرگ عزاداران حسینی را در روز تاسوعا در خیابان شهدای قزوین برگزار کنیم.

وی اظهارداشت: با برپایی ایستگاههای صلواتی با نذورات مردم از عزاداران پذیرایی خواهد شد و 200 تکیه نیز مجوز برپایی مراسم را از تبلیغات اسلامی استان دریافت کرده اند.

قمه زنی وهن شیعه و حرام است

نعمت اللهی در خصوص قمه زنی در ایام محرم بیان کرد: در سال گذشته خوشبختانه با این موضوع مواجه نبودیم و به جز یکی دو مورد که در فضاهای بسته صورت گرفته بود از سیار موارد جلوگیری شد و امسال نیز از این موضوع غیر دینی ممانعت خواهد شد.

این مسئول فرهنگی تصریح کرد: قمه زنی وهن شیعه و کاری نادرست است که علما به حرمت آن فتوا داده اند و به نظر می رسد این مسئله نیز از توطئه های دشمنان است که می خواهند مسلمانان را به مسائلی خارج از دین مشغول کنند تا به اهداف شوم خود برسند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت: دشمنان دین و مذهب برای هر ملتی نسخه خاصی دارند و ما هم باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم از این قبیل مسائل که در دین نیست بدخواهان سوء استفاده کنند و شعائر ما را زیر سوال ببرند.

وی در خصوص اهمیت محتوای سخنرانی در ایام محرم بیان کرد: به همه هیئت ها توصیه می شود که سخنران محور باشند زیرا همه عزاداریها بهانه ای برای حضور در مساجد و درس گرفتن از فلسفه قیام عاشوراست و در این راستا تمامی عزاداریها و سوگواری های محرم باید سخنران محور و روحانی محور باشد و پس از عزاداری از سخنان عالمان استفاده شود.

وی افزود: باید آسیب شناسی کرد تا مشخص شود چرا حسینیه و مساجد ما در طول ایام سال خلوت است و این مکانها شلوغ نیست شاید نتواسنته ایم نیاز مخاطب را با زبان روز تامین کنیم و با سلیقه مخاطب آشنا نبوده ایم.

وی گفت: صداوسیما باید در ایام محرم استراتژی مدونی داشته باشد و سخنرانی و مداحی شاخص را بعد از نماز مغرب و عشاء پخش کند تا مردم در خانه ننشنینند و به مسجد بروند و جذب سریال ها و برنامه های رسانه ملی نشوند.

نعمت اللهی بیان کرد: برنامه های تلویزیون نباید حضور مردم در مساجد را تحت الشعاع قرار دهد بلکه باید به مشارکت بیشتر مردم در مساجد منجر شود.

وی اظهارداشت: سخنرانی های ماه محرم نیز باید محتوا محور باشد و غنای سخنرانی و مداحی ها و بیان مطالب جدید می تواند به جلب مخاطب کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در یک تبلیغ سالم به گوینده قوی، شنونده ای مشتاق، شیوه و روشی درست و محتوایی غنی در کلام نیازمندیم و اگر همچنان در سخنرانی ها با روش سنتی عمل کنیم تاثیر پیام کمتر خواهد بود.

وی بیان کرد: در گذشته مخاطبان ما شاید افراد بیسواد بودند که با روشهای سنتی جواب می داد اما امروز سطح آگاهی، بینش، سلیقه، نیاز مخاطب عوض شده و روحانیون باید زندگی ائمه معصومین(ع) را با زبان روز و نیاز مخاطب بیان کنند تا تاثیرگذار باشد.

مداحان از باند بازی اجتناب کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در خصوص سیاسی بودن احتمالی مداحان یادآورشد: مداح اشکال ندارد که سیاست ورز باشد اما در معنای واقعی یک شهروند و اگر منظور از سیاست هوشمندی، حضور در خط رهبری باشد اشکالی ندارد اما اگر یک مداح بخواهد در جریان باند بازی و طیف و گروههای سیاسی باشد پسندیده نیست زیرا این کار در شان مداحان و این جایگاه رفیع نیست.

وی اضافه کرد: نباید با باورهای دینی مردم بازی کنیم و جایگاه رفیع مدح اهل بیت(ع) را خرج دیگران کنیم و سوار موج شویم و برای منفعت جریانی سیاسی از مدح خود استفاده و دستگاه حسینی را آلوده مطامع سیاسی کنیم.

حجت الاسلام نعمت اللهی همچنین گفت: حرکت سیدالشهداء یک سیاست و درس است اما در مسیر الهی و سیاست مداحان و سخنرانان نیز باید حرکت در مسیر رهبری، اندیشه امام، استمرار خط شهدا و ترویج شعائر دینی باشد.

وی از مسئولان دسته های عزاداری هم خواست با رعایت حال مردم از پخش صدای سیستم های صوتی در ساعات پایانی شب خودداری کرده و پخش صدای عزاداریها در داخل مساجد، تکایا و حسینیه ها باشد.

این مسئول در پایان در مورد جشنواره دین در مطبوعات محلی هم گفت: به منظور تشویق فعالان رسانه ای استان اولین جشنواره دینی رسانه ها و مطبوعات محلی اردیبهشت ماه سال 91 در قزوین برگزار خواهد شد و 15 نفر در پنج بخش مسابقه انتخاب و معرفی می شوند.

وی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان خواست آثار خود در زمینه شعر، مقاله، گزارش(خبر و مصاحبه) و عکس در خصوص امور دینی و مذهبی را تا 20 اسفند ماه به تبلیغات اسلامی استان ارسال و در این جشنواره شرکت کنند.