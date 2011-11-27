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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هلال احمر ایران عضو کمیسیون مصالحه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ شد

هلال احمر ایران عضو کمیسیون مصالحه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ شد

مدیر امور بین الملل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از عضویت ایران در کمیسیون مصالحه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد.

شهاب الدین محمدی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر از عضویت هلال احمر ایران در کمیسیون مصالحه و میانجیگری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به مدت دو سال خبر داد و افزود: این کمیسیون هنگامی که میان دو جمعیت هلال احمر یا فدراسیون بین المللی و یک جمعیت هلال احمر در دنیا اختلافی پیش آید، میانجیگری می کند تا علاوه بر بررسی موضوعات اختلافی، میان اعضا صلح ایجاد کند.

وی افزود: هجدهمین مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال‌احمر، امسال با شعار "دنیای شما، حرکت ما" و موضوع "نجات جان، تغییرات اذهان" برگزار شد که جمعیت هلال‌ احمر "مالدیو" به عنوان یکصد و هشتاد و هفتمین عضو نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر پذیرفته شد.

به گزارش مهر، کمیسیون مصالحه و میانجیگری یکی از چهار کمیسیون فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر است که هر یک از 187 عضو فدراسیون می توانند برای عضویت در این کمیسیون نامزد شوند.

کد مطلب 1470949

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