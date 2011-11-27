شهاب الدین محمدی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر از عضویت هلال احمر ایران در کمیسیون مصالحه و میانجیگری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به مدت دو سال خبر داد و افزود: این کمیسیون هنگامی که میان دو جمعیت هلال احمر یا فدراسیون بین المللی و یک جمعیت هلال احمر در دنیا اختلافی پیش آید، میانجیگری می کند تا علاوه بر بررسی موضوعات اختلافی، میان اعضا صلح ایجاد کند.

وی افزود: هجدهمین مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال‌احمر، امسال با شعار "دنیای شما، حرکت ما" و موضوع "نجات جان، تغییرات اذهان" برگزار شد که جمعیت هلال‌ احمر "مالدیو" به عنوان یکصد و هشتاد و هفتمین عضو نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر پذیرفته شد.

به گزارش مهر، کمیسیون مصالحه و میانجیگری یکی از چهار کمیسیون فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر است که هر یک از 187 عضو فدراسیون می توانند برای عضویت در این کمیسیون نامزد شوند.