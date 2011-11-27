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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

بیرانوند خبر داد:

یک تخت بیمارستانی به ازای هر یک هزار لرستانی وجود دارد

یک تخت بیمارستانی به ازای هر یک هزار لرستانی وجود دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در حال حاضر به ازای هر یک هزار لرستانی یک تخت بیمارستانی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: با توجه به محروم بودن منطقه و عدم استطاعت مالی مردم در استفاده از بخش خصوصی تلاش خواهیم کرد تا طی دو سال آینده به نرم کشوری برسیم.

وی همچنین تعداد تخت‌های اورژانسی در لرستان را 200 تخت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 500 تخت بیمارستانی در بیمارستان‌های خصوصی لرستان وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: در یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر به اورژانس‌های لرستان مراجعه کرده‌اند که مورد معاینه، مداوا و درمان قرار گرفتند.

بیرانوند با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال 30 تخت ویژه icu-ccu-nicu در بیمارستان‌های لرستان راه‌اندازی شده است، یادآور شد: تا پایان سال جاری20 تخت ویژه‌ دیگر به مجموع تخت های استان اضافه می شود.

وی تعداد عمل جراحی در سال 90 را 60 هزار عمل اعلام کرد و گفت: این تعداد عمل جراحی در کشور کم‌نظیر است که با کیفیت بالایی در حال انجام است.

کد مطلب 1470954

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