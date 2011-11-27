مجوز سرمایه گذاری در منطقه گردشگری کلات صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قره خانی در جلسه حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی با محوریت احداث شهر نمونه گردشگری در شهرستان کلات بر ایجاد زمینه های لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاری تاکید کرد.
وی با تاکید بر عزم فرمانداری برای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی اظهارکرد: مردم نیز می توانند با خرید اوراق مشارکت در تسریع اجرای پروژه های شهرستان و ایجاد اشتغال سهیم باشند.
فرماندار کلات افزود: طرح احداث منطقه بزرگ گردشگری کلات با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 400 هکتار توسط یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی در حال پیگیری است.
نظر شما