کارگاه آموزشی هوشمندسازی مدارس در البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کارگاه آموزشی هوشمندسازی مدارس در این زمینه، ویژه معاونان آموزش ابتدایی مناطق تابعه در روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه سال جاری برگزار می شود.

دوره کارگاه آموزشی هوشمندسازی مدارس در این تاریخ از ساعت هشت الی 12 در اتاق معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار می شود.

این کلاس کارگاهی با هدف آشنایی با ابزار و کاربرد هوشمندسازی مدارس ابتدایی برگزار خواهد شد و معاونان آموزش ابتدایی تابعه در آن حضور خواهد داشت.

آموزش و پرورش البرز در برگزاری این کارگاه همکاری کرده ضمن اینکه تاکنون بیش از ۹۰۰ کلاس مقطع ابتدایی استان البرز هوشمند شده است.