ایجاد 18 پایگاه ثابت و سیار در طرح زمستانه هلال احمر استان مرکزی

مرتضی سلیمی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار افزود: این پایگاه ها شامل 10 پایگاه ثابت امداد و نجات بین شهری، هشت پایگاه سیار مجهز به خودروهای آمبولانس نجات، یک پایگاه امداد و نجات کوهستان به همراه تجهیزات لازم در گردنه ها و جاده های برف گیر و حادثه خیزاستان مرکزی است.

وی یادآور شد: سلیمی اظهار داشت: در این پایگاه ها، 64 نجاتگر و 46 امدادگر و تعداد 18 آمبولانس فعالیت خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی ادامه داد: طرح زمستانه امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مرکزی از 15 آذرماه جاری آغاز و تا پایان 25 اسفند ماه امسال ادامه می یابد.

سلیمی گفت: طرح زمستانه امداد و نجات جمعیت هلال احمراستان مرکزی با هدف جلوگیری از حوادث زمستانی اعم از سرمازدگی، کولاک و یخبندان برای مسافران در راه مانده هرسال اجرا می شود.

وی افزود: بهره برداری بهینه از ظرفیت و توان عملیاتی امدادگران در ماموریتهای امداد و نجات جاده ای، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

