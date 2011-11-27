2890 کلاس درس غیر استاندارد در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه برکت سومین مدرسه ساخته شده توسط موسسه بنیاد برکت در روستای زیارت مولای شهرستان میناب، از وجود دو هزار و 890 کلاس تخریبی در استان خبر داد.

مدرس با اشاره به نیاز اعتباری بالغ بر 300 ملیارد تومان برای بازسازی و نوسازی این مدارس، سهم میناب را 17 درصد از کل این آمار عنوان کرد.

وی گفت: تعداد هزارو 490 کلاس درس در قالب برنامه چهارم توسعه تعهد نوسازی مدارس برای استاندارد سازی مدارس بوده است که با تلاش همکاران توانستیم تا پایان این برنامه، 25 درصد بیشتر از تعهد کار انجام دهیم.

مدرس اظهار داشت: اگر روند تخصیص اعتبارات مطابق با پیش بینی باشد تا سال 1395 پایان برنامه پنجم توسعه تمام مدارس تخریبی استاندارد سازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه موسسه بنیاد برکت فعالیت خود را از سال 88در استان هرمزگان آغاز کرده، افزود : این موسسه با پشتیبانی ستاد فرمان حضرت امام خمینی(ره) تا پایان سال جاری احداث 30کلاس درس در هرمزگان را متعهد شده است.

دبستان سه کلاسه برکت با 168متر زیربنا در زمینی بالغ بر یک هزار و 500 متر مربع در روستای زیارت مولای از توابع بخش مرکزی شهرستان میناب قرار دارد.