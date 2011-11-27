زورخانه های آذربایجان شرقی به مراکز فرهنگی ورزشی تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سید محمد شروین اسبقیان در مجمع عمومی و انتخابات هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای آذربایجان شرقی تاکید کرد: ورزش باستانی و پهلوانی فقط ورزش نیست، نشان از فرهنگ و تاریخ ایران اسلامی است و با توجه به شرایط فرهنگی بی اخلاقی حاکم در ورزش کشور، فرهنگ تشییع در دل زورخانه ها و موج فرهنگ تشییع جامعه ورزشی را از این ناهنجاری های اخلاقی نجات خواهد داد.

وی اضافه کرد: زورخانه محل از خود گذشتگی به معنای واقعی است و ورزش باستانی و پهلوانان و ورزشکاران باستانی می توانند جامعه ورزشی را به الگو و رفتار و منش پهلوانی و اسلامی سوق دهند.

اسبقیان پیشینه ورزش پهلوانی و زورخانه ای را در استان و تبریز را بسیار قدیمی دانست و افزود: آذربایجان شرقی و تبریز قهرمانان و پهلوانان نامی و بزرگی را به ورزش و جامعه کشور معرفی کرده که سالهای سال در اذهان عمومی باقی مانده و خواهد ماند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه بیان داشت: گود زورخانه و ورزش باستانی مکان پاکان و نیکان است و ورزش باستانی ورزشی فرهنگی، غیرتی، اسلامی، ملی، مردانگی و جوانمردی است و گود زورخانه محل جوانمردانی است که بر ارزش های اسلامی و انسانی اهمیت می دهند و در سالهای نه چندان دور مکان مقدس و شفاخانه ای بود که هر کسی حاجتی داشت به زورخانه می آمد تا حاجتش برآورده شود و پهلوانان و مرشدان پای بر آستان مقدس آن می گذاشتند و گود زورخانه حکایت اعتقادات و باورهای دینی ما بوده و این هشت ضلعی حکایت از پایبندی به ارزشهای اسلامی است.

وی در ادامه بیان داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و خصوصا در دولت نهم و دهم به پاس ارج نهادن به فرهنگ مقدس ورزش باستانی و پهلوانی سومین زورخانه تبریز در مجموعه ورزشی ارم در حال ساخت است که عملیات فونداسیون آن اغاز شده و در سال 91 افتتاح خواهد شد.

سید محمد شروین اسبقیان افزود: در حال حاضر در آذربایجان شرقی شش زورخانه از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری هر کدام در هزار و 700 متر و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال با محوطه سازی مربوطه در حال ساخت و اتمام است.

گفتنی است، مجمع عمومی و انتخابات هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای آذربایجان شرقی احمد محمودی را به سمت رئیس جدید هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان انتخاب کرد.