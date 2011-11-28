به گزارش خبرنگار مهر، هر سال از هفتم تا یازدهم آذرماه تمام 188 عضو سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی در لاهه دور هم جمع می شوند تا جدیدترین اقدامات برای امحای سلاحهای شیمیایی و جلوگیری از ساخت سلاحهای نامتعارف و رسیدگی به وضعیت قربانیان سلاحهای شیمیایی بررسی شود. اعضای این سازمان که گروهی از سازمانهای مردم نهاد ایرانی هم هستند در این نشست بین المللی حضور دارند که می توان به انجمن دفاع از حقوق جانبازان شیمیایی فارس و مسئولان و کارشناسان بین الملل بنیاد شهید و وزارت امور خارجه اشاره کرد.

هر چند که انجمن دفاع از حقوق جانبازان شیمیایی سردشت و برخی از سازمانهای مردم نهاد هر ساله در این نشست حضور پررنگی داشته اند ولی متاسفانه مسئولان کمتر نامی از آنها می برند. با این حال تمامی شهروندان ایرانی در شانزدهمین نشست لاهه منتظرند تا NGO های کشورمان بتوانند غفلت مسئولان را در پیگیری دریافت غرامت جنگی از فروشندگان سلاحهای شیمیایی جبران کنند زیرا ایران بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی و تروریست در جهان است.

NGO استان فارس: پیگیری حمایت از درمان جانبازان شیمیایی در لاهه

اما شانزدهمین نشست سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی در حالی امروز دوشنبه در لاهه هلند برگزار می شود که غلامحسین چوبینی رئیس انجمن دفاع از جانبازان شیمیایی فارس در گفتگو با مهر از اعزام گروه 13 نفره به این نشست خبر داد و افزود: مهمترین پیشنهاد ما پیگیری و اجرایی شدن مصوبه سازمان مبنی بر حمایت درمانی از جانبازان شیمیایی از محل صندوق حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی است.

وی افزود: همچنین در حاشیه این نشست نمایشگاه عکسی از قربانیان سلاحهای شیمیایی ایران نمایش داده می شود. (استان فارس حدود 4500 جانباز شیمیایی دارد که تنها 2700 نفر از آنها پرونده جانبازی دارند و تاکنون بیش از 10 شهید در سالهای اخیر از جامعه جانبازان شیمیایی داشته است.)

NGO سردشت: پیگیری بمب شیمیایی تنها پرسش مردم سردشت از لاهه

همچنین عثمان مزین سخنگوی انجمن دفاع از قربانیان سلاحهای شیمیایی سردشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم اعزامی این انجمن به لاهه سه نفره است که مهمترین برنامه ما پیگیری آخرین وضعیت بمب شیمیایی سردشت است.

وی افزود: پس از کشف یک بمب شیمیایی عمل نکرده در منطقه مسکونی سردشت انجمن دفاع از قربانیان سلاحهای شیمیایی سردشت طی گزارشی خواستار رسیدگی سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی شد که کارشناسان این سازمان به واسطه این گزارش به سردشت سفر کردند.

مزین اظهار داشت: پرسش ما از لاهه این است که نتیجه بررسیهای این بمب چه شد؟ آیا باز هم امکان وجود بمب در سردشت وجود دارد؟ این بمب ساخت کدام کشور بوده است؟

این حقوقدان و عضو انجمن دفاع از حقوق جانبازان شیمیایی سردشت گفت: یافتن این بمب در سردشت سند روشنی از مظلومیت ایران در هشت سال دفاع مقدس بوده و به هیچ عنوان نباید از این سند کوتاه بیائیم. به هر قیمتی شده باید تمام اعضای سازمان منع گسترش فریادهای ما را با چشم بینا مشاهده کنند.

ترس آمریکا از شانزدهمین نشست لاهه/ نکند به دلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی محاکمه شوم!

البته نشست لاهه دست کمی از نشست اعضای NPT ندارد چرا که فشارهای سیاسی و نفوذ استکبارانه آمریکا و اسرائیل همچنان بر این سازمانهای بین المللی سایه افکنده است. آمریکا در حالی عضو کنوانسیون خلع سلاح شیمیایی است در یک دهه اخیر در حداقل سه کشور شامل عراق، افغانستان و پاکستان از سلاحهای ممنوعه استفاده کرده و بزرگترین ناقض کنوانسیون خلع سلاح شیمیایی است.

در حالی که بر اساس مصوبه سازمان منع سلاحهای شیمیایی، کشورهای عضو موظف شدند تا دوم اردیبهشت‌ماه 1391 (29 آوریل 2011) نسبت به امحای سلاحهای شیمیایی اقدام کنند آمریکا اعلام کرد نمی‌تواند به آخرین مهلت نابودی تمامی سلاحهای شیمیایی در سطح جهان پایبند باشد. نقض فاحش این معاهده بین‌المللی در شرایطی از سوی آمریکا انجام می‌شود که رژیم صهیونیستی هم به عنوان هم ‌پیمان این کشور هنوز به عضویت این سازمان درنیامده و تاسیسات سلاحهای شیمیایی خود را منهدم نکرده است.

آمریکا اولین کشور استفاده کننده از سلاحهای شیمیایی



آمریکا اولین کشور استفاده کننده از سلاحهای شیمیایی در قرن بیست و یکم است که در سال 2004 از بمبهای فسفری در فلوجه عراق استفاده کرد. بر اساس اسناد و گزارشات رسمی منتشر شده توسط مراکز رسمی در آمریکا از جمله گزارش سناتور ریگل ـ رییس کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا ـ در سال 1994 که به دنبال استفاده صدام از تسلیحات شیمیایی علیه نیروهای آمریکایی در جنگ کویت این گزارش تهیه شد سلاحهای به کار گرفته شده علیه نیروهای آمریکایی منشاء آمریکایی داشته است.

این گزارش به 70 مورد صادرات باسیل آنتراسیس از آمریکا برای آژانسهای دولتی عراق در سه سال اشاره می‌کند و اعلام می‌کند که اینها همان موادی است که بازرسان بین‌المللی بعدها در عراق کشف کردند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، یک بانک ایتالیایی ـ آمریکایی به نام بانک ملی لاورو Banca Nazionale Del Lavoro، با تکیه گسترده بر وام‌ها و اعتبارات دولت آمریکا 5 میلیارد دلار وام در اختیار عراق می گذارد که بخش عمده آن برای خرید تسلیحات و فنآوری نظامی از جمله تسلیحات شیمیایی و حتی اتمی اختصاص یافت.

در خاورمیانه نیز رژیم صهیونیستی، مصر و سوریه عضو این کنوانسیون نیستند. مساله اصلی این است که مصر و سوریه عضویت خود را مشروط به عضویت رژیم صهیونیستی کرده‌اند که با جدیت از ورود به کنوانسیون انهدام سلاحهای شیمیایی اجتناب دارد. این در حالی است که این رژیم عضو معاهده NPT نیز نشده است و به تولید سلاحهای هسته‌ ای و کشتار جمعی خود ادامه می‌دهد.

با این همه انتظار می رود که مسئولان کشورمان در این نشست پرونده جنایات شیمیایی آمریکا را باز کنند تا افکار جهانی بیش از گذشته از شقاوتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به مردم ایران آگاه شوند.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده