24 فرآیند انتخابات در استان قزوین الکترونیکی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصرآبادی ظهر یکشنبه در اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: فناوری اطلاعات و تجهیزات الکترونیکی نقش حیاتی در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند دارد که در همین راستا اهمیت ویژه ای به آموزش داده شده است.

وی افزود: همه مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات باید تلاش کنند تا اعتماد مردم را نسبت به سلامت انتخابات جلب کنند و با شفافیت و دقت هرچه بیشتر نمایندگانی با آراء حداکثری مردم برگزیده شوند.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان قزوین با بیان اینکه در انتخابات امسال 24 فرآیند از 25 فرآیند پیش بینی شده به صورت الکترونیکی انجام می شود گفت: این درحالی است که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دوره گذشته تنها 9 فرآیند از 25 فرآیند به شکل الکترونیکی در استان برگزار شد و خیلی از فرآیندها به شیوه دستی صورت گرفت.

نصرآبادی تصریح کرد: در این فرآیندها 70 اقدام در زمان و ساعت مشخص باید بصورت الکترونیکی انجام شود که شامل تمامی مراحل انتخابات از ثبت نام کاندیداها تا پایان رأی گیری و برگزاری انتخابات را شامل می شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری از برگزاری مانورهای مختلف به منظور تمهید شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و دقیق خبر داد و تاکید کرد: فرمانداران به عنوان روسای ستاد انتخابات شهرستان موظفند تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در شهرستان را شناسایی و توان خود را در این زمینه به ستاد انتخابات استان معرفی کنند.