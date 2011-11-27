هواپیماربایی درفرودگاه مشهد ناکام ماند/ ردپای جریان انحرافی درپرونده فسادمالی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز یکشنبه 6 آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

زندگی تاسف‌بار یک زوج در دل کوه

سایت خبری تابناک در گزارشی با اشاره به زندگی تاسف بار یک زوج سالخورده در دخمه ای بر بلندای کوه‌های روستای اکبر آباد شهرستان جم نوشت : آنها نمی‌دانند دولت چیست، یا کیست و کجاست! نمی‌دانند که آیا هم حقی دارند! حد‌اقل یک توجه خشک و خالی از سوی مسوولین؛ از آن هم بی‌خبرند! نمی‌دانیم آیا در سرشماری اخیر کسی اطلاعات پیرمرد و همسرش را خواسته یا نه! آیا این دو جزو جمعیت ایران به حساب می‌آیند یا خیر؟!

هواپیماربایی ، در فرودگاه مشهد ناکام ماند

به گزارش قاصد نیوز طی روزهای گذشته دو تروریست شامل یک زن و مرد در فرودگاه بین المللی مشهد قصد ورود به هواپیما را داشتند که با هوشیاری فرزندان گمنام ملت، شناسایی شده و از آنها سلاح گرم کشف می شود. این افراد در بازجویی های اولیه به قصد خود مبنی بر هواپیماربایی اعتراف کردند اما جزئیات بیشتر از برنامه ریزی آنها و عوامل پشت پرده، به زودی مشخص خواهد شد.

منتظری در امتحان سال ۶۸ "پیروز و سرفراز" شد!

سایت خبری جهان نوشت :‌خانواده آقای حسینعلی منتظری در اطلاعیه که به مناسبت سالروز درگذشت او منتشر کرده اند، وی را فقیه عالیقدر ، متواضع و فروتن ، زاهد وارسته‌، مجاهدی بزرگوار ، آمر به معروف و ناهی از منکر و... تعبیر کرده و آورده اند: او نه در حرف و ادعا، که در عمل و امتحان، ترک دنیا را انتخاب کرده بود.این بیانیه که به نظر می رسد احمد منتظری آن را تهیه و منتشر کرده، مرحوم منتظری پیروز وقایع تلخ سال ۱۳۶۸ توصیف شده است. به نوشته خانواده منتظری او در سال ۱۳۶۸ در امتحان بزرگی پیروز و سرفراز شد و قدرت و مقام را وانهاد و رضایت معبود را انتخاب کرد.

امثال جوانفکر نمی​خواهند انتخابات پرشور برگزار شود

محمدرضا باهنر نماینده مجلس شورای اسلامی از فتنه گران و منحرفین به عنوان دو رقیب جدی اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده نام برد و به باشگاه خبرنگاران گفت : فتنه و انحراف به هم رسیده اند و جوانفکر سردبیر روزنامه دولتی ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور که وابسته به رحیم مشائی سردمدار جریان انحراف است، روزنامه اصلاح طلب اعتماد را برای مصاحبه انتخاب کرده که حتی به گفته کارکنان این روزنامه، 70 درصد از حرفهای جوانفکر چاپ نشد و تنها با چاپ 30 درصد آن، قوه قضائیه حکم به تعطیلی اعتماد داده است.

ردپای جریان انحرافی در پرونده فساد مالی در برخی از بانک‌های کشور دیده می‌شود

انوشیروان محسنی بندپی عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با اشاره به دخالت‌های جریان انحرافی و افراد دولتی در ایجاد جوسازی‌های مطبوعاتی و فشارها علیه دستگاه قضائی کشور ، به سایت خبری سفیر گفت : سرنخ‌هایی از دخالت و مشارکت این افراد در پرونده اختلاس مشخص شده و این افراد اطلاعات کاملی از عمق فاجعه دارند بنابراین تلاش می‌کنند تا روند پرونده و افکار عمومی را از این مسئله منحرف کنند. وی در ادامه تصریح کرد : خیلی از مسایلی که در بانکهای کیش، قشم، شهرهای مختلف کشور و حتی بانک‌های خارج از کشور صورت گرفته نشان از دخالت جریان انحرافی در این پرونده دارد، بنابراین قوه قضاییه باید برخورد قاطعانه‌تری در بررسی و اجرای مجازات متخلفان این پرونده داشته باشد.

فرود اشتباه هواپیما درجاده قدیم کرج!

سایت خبری قانون نوشت :‌گزارش های مردمی از دیدن یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 طی هفته گذشته در نزدیک خانه هایشان باعث شد تا ماجرا را از فرودگاه مهرآباد جویا شویم و از وجود یک اتفاق خطرناک در حوزه هوانوردی پرس و جو کنیم. خبرنگار قانون پس از آگاهی از این ماجرا طی تماس با کنترلرهای برج مراقبت فرودگاه مهرآباد متوجه شد که این هواپیما در مسیر بازگشت از مدینه به تهران با حدود 500 مسافر تا ارتفاع نزدیک به ساختمان ها پایین آمده و به علت خطای خلبان باعث وحشت مردم و ساکنان اطراف فرودگاه شده است. بر اساس این گزارش ، هواپیمای بوینگ 747 با حدود 500 مسافر در شب 29 آبان 90 حدود ساعت 12 شب به علت اشتباه گرفتن خیابان های اطراف فرودگاه نزدیک بوده است در اتوبان های اطراف فرودگاه مهر آباد فرود بیاید که خوشبختانه در ثانیه های آخر با هوشیاری کنترلر برج مراقبت این ماجرا ختم به خیر شد.

پرونده عدم رعایت سیاست‌های بسته مالی بانک مرکزی، به دادسرا ارسال شد

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ارائه گزارش دیوان محاسبات از موارد اختلاس در بانک‌ها در سال ۱۳۸۸ و عدم رعایت موارد پیشنهادی آن از سوی مدیران بانک‌ها گفت : پرونده‌ای تحت عنوان عدم رعایت سیاست‌های بسته پولی و مالی بانک مرکزی در دادسرا به جریان افتاده است.وی همچنین به تنزیل اسناد در پرونده اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث و موضوعات قابل طرح در این پرونده تنزیل اسناد به رقم‌ها و اعداد و درصدهایی است که بسته بانک مرکزی را رعایت نکرده است؛ یعنی بالاتر از آن سقف را تنزیل کرده‌اند و ما به این موضوع هم در بانکهای مختلف رسیدگی کرده‌ایم و اکنون در دادسرا پرونده‌ای تحت عنوان عدم رعایت سیاست های بسته پولی و مالی بانک مرکزی داریم که یکی از موارد آن افزایش سطح بهره‌هاست.

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