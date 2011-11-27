کمبود فعالان رسانه ای توانمند از ضعف های فرهنگی خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی حسینی قبل از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از دانشکده خبر مشهد اظهارکرد: باید با توسعه آموزش توانمندی تخصصی و حرفه ای فعالان رسانه ای را در منطقه و از جمله خراسان رضوی افزایش داد.

وی با اشاره به اهمیت خبر و از طرفی توسعه و تنوع اطلاع رسانی و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب گفت: با عنایت به این امر توجه به آموزش برای ارتقای سطوح کمی و کیفی توامندی فعالان رسانه ای ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی تاکید کرد: بایستی با توسعه فعالیتهای آموزشی در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش توانمندیهای تخصصی و حرفه ای دست اندرکاران این بخش اقدام کرد.

وی بیان کرد: دانشکده خبر مشهد با برخورداری از ظرفیتهای موثر خود نقش مهمی در رفع نیازهای این بخش دارد.

وی خواستار استفاده مناسب از ظرفیتهای دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی مشهد برای توسعه کمی و کیفی آموزشهای رسانه ای دست اندرکاران رسانه های ارتباط جمعی و اطلاع رسانی شد.