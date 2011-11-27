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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

فراخوان جشنواره آزاد خوشنویسی لارستان اعلام شد

فراخوان جشنواره آزاد خوشنویسی لارستان اعلام شد

لارستان - خبرگزاری مهر: فراخوان چهارمین جشنواره استانی آزاد خوشنویسی لارستان فارس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: این جشنواره با هدف فراهم ساختن بستری مناسب برای بروز ایده های هنرمندان خوشنویس، تقویت بنیان های هنری در رشته خوشنویسی، کشف استعدادهای خلاق و پویای جوانان و انتقال تجربیات هنری اساتید به علاقمندان این رشته از 28 دی ماه الی هشت بهمن ماه به میزبانی لارستان برگزار می شود.

بر این اساس و با توجه به شرایط عمومی مندرج در فراخوان جشنواره استانی آزاد خوشنویسی حضور تمامی هنرمندان خوشنویسی در این جشنواره آزاد بوده و هر هنرمند می تواند با ارسال حداکثر سه اثر بصورت فایلjpg و وضوح 300dpi به همراه فایل متنی مشخصات فردی متقاضی به پست الکترونیکیershadlarestan@yahoo.com در گرایش های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث در این جشنواره حضور یابد.

در این فراخوان آمده است: به نفرات اول هر رشته لوح تقدیر، تندیس و مبلغ سه میلیون ریال جایزه نقدی و به نفرات دوم هر رشته لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی و به نفرات سوم هر رشته لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال آثار اول دی ماه 90 است. 

کد مطلب 1470990

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