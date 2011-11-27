ادامه مذاکرات مشعل در خارطوم / رهبر حماس با معاون البشیر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، خالد مشعل که روز گذشته سفر خود به سودان را آغاز کرده است، امروز با علی نافع معاون عمر البشیر دیدار کرد.



در این دیدار تحولات منطقه در سایه انقلابهای عربی مورد بررسی قرار گرفت.



"نافع علی نافع" و خالد مشعل در این دیدار همچنین به آخرین تحولات در صحنه فلسطین به ویژه توافق اخیر میان حماس و فتح در خصوص آشتی پرداختند.



مشعل از حمایت مستمر سودان از مسئله فلسطین تقدیر کرد و گفت : سودان در راه نزدیک کردن گروههای مختلف فلسطینی به یکدیگر برای اینکه این توافق به دست آید، تلاش کرد.



قرار است خالد مشعل دیدارهای دیگری با مسئولان سودانی انجام دهد، مشعل روز گذشته در راس هیئت بلندپایه وارد خارطوم شد و با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان دیدار کرد.



البشیر توافق حماس و فتح را یک دستاورد واقعی که بیانگر اراده رهبران سیاسی فلسطین است، توصیف کرد و خواهان حفظ آن شد.



خاطر نشان می شود خالد مشعل خرداد ماه گذشته نیز به سودان سفر و در آن سفر از تلاشهای این کشور برای حل و فصل اختلافات داخلی فلسطین استقبال کرد.



جبریل الرجوب از رهبران جنبش فتح نیز همان موقع به دعوت عمرالبشیر به خارطوم سفر کرده بود. رجوب در جریان این سفر از البشیر خواسته بود که برای تحقق آشتی ملی فلسطین میانجیگری کند.

گفتگوهای ملی فلسطین با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین از 20 اسفند سال 87 آغاز شد که در برهه ای به خاطر مخالفتهای رژیم مخلوع مبارک در مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین با ملاحظات حماس به برخی بندهای توافقنامه آشتی ملی به حال تعلیق درآمده بود، خالد مشعل و ابومازن سرانجام پس از مدتها روز پنجشنبه سوم آذر در قاهره با یکدیگر دیدار کردند و در پایان مذاکرات خود درباره برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان و شورای ملی در ماه می آینده به توافق دست یافتند، با این حال اشغالگران قدس خشم و نارضایتی خود را از دستیابی گروههای فلسطینی به آشتی ابراز کردند.