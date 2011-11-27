موفقیت نشریه دانشگاه لرستان در جشنواره ملی حرکت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه لرستان در این رابطه اظهار داشت: این اداره کل با همکاری انجمن های علمی دانشجویی فعال در دانشگاه با شرکت در این جشنواره در غرفه خود آثاری از دستاوردهای این انجمنها را در قالب کتابچه معرفی دانشگاه، پوستر، بنر، نشریات، فیلم و ... به نمایش گذاشتند.

احمدی افزود: دانشگاه لرستان در حوزه انجمنهای علمی دانشجویی طی سه دوره جشنواره گذشته افتخارات مهمی کسب کرده که حاکی از تلاشهای صورت گرفته در این بخش است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جنبش نرم افزاری و تولید علم در جامعه، به نقش بی بدیل قشر فرهیخته دانشجو در سال جهاد اقتصادی در راستای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاهها با تولید آثار فاخر علمی ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهند داد.

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه لرستان یادآور شد: در مراسم اختتامیه این جشنواره از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد که در این میان نشریه دانشجویی پارسوای دانشگاه لرستان به عنوان نشریه شایسته تقدیر جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.