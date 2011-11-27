مردم خراسان جنوبی 50 میلیارد ریال به عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در ستاد عتبات عالیات شهرستان سربیشه اظهارداشت: هر 15 روز گروهی شامل استاد کار بنا و کارگر برای انجام پروژه های عتبات به عراق اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در حال حاضر پنج پروژه بازسازی عتبات عالیات را در دست اقدام دارد، بیان داشت: از این تعداد سه پروژه در کربلا و دو پروژه در کاظمین است.

محمدی همچنین از کمکهای نقدی مردم استان به مبلغ پنج میلیارد تومان از ابتدای فعالیت ستاد عتبات عالیات استان از شش سال گذشته خبر داد و گفت: عشق به اهل بیت(ع) باعث اعزام های داوطلبانه خیل کثیری از آحاد مردم در صنفهای مختلف جهت بازسازی شده است.

مسئول ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی خواستار کمکهای مادی هیئتهای عزاداری ماه محرم به این امر خداپسندانه شد.

مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان سربیشه نیز ضمن ارائه گزارشی گفت: در ابتدای سال جاری تعداد 40 نفر سنگ ‌کار بنا از سربیشه به کشور عراق اعزام شدند.

علی شفیعی بیان کرد: تعداد 30 قطعه خشت طلا در مجموع به ارزش 10 میلیون و 500 هزار تومان و کمک‌ های نقدی به مبلغ 15 میلیون تومان در این شهرستان جمع ‌آوری شده است.

اختصاص دادن کسرمبلغی از حقوق کارمندان توسط ادارات به صورت ماهانه و واریز به حساب ستاد عتبات عالیات، طرح بازگشایی حساب ذخیره ارزی، استفاده از سهم امام جمعه با توجه به اجازه مراجع تقلید در بازسازی سامرا و در صورت آمادگی شهرستان سربیشه پروژه اختصاصی با نظارت واجرا توسط شهرستان اطز جمله مصوبات این جلسه بود.