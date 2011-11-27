خدمت در کردستان نیازمند روحیه انقلابی و بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رجبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از قضات، ضابطان و حقوقدانان بسیجی استان کردستان اظهار داشت: واگرایی قومی و مذهبی نسخه پیچیده شده استکبار برای خدشه دار کردن وحدت و انسجام ایران اسلامی به ویژه در مناطق مرزی همچون استان کردستان است.

وی افزود: به فضل الهی تاکنون مردم ولایت مدار کردستان با بصیرت و تبعیت از منویات عالمانه مقام معظم رهبری در برابر این توطئه ها ایستادگی کرده اند و اگر روحیه بسیجی، ولایت مداری و همت جهادی مردم کردستان و مسئولان خدوم در این منطقه نبود هیچگاه نمی توانستیم شاهد امنیت پایدار در این خطه از میهن اسلامی باشیم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: هم اکنون استان کردستان در خط مقدم مقابله با هجمه های فرهنگی و توطئه های واگرایانه دشمنان قرار گرفته و نیروهای خدوم در این خطه از میهن اسلامی نسبت به دیگر کارکنان خدمت گذار در سایر نقاط کشور از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار هستند.

رجبی یادآور شد: کارکنان و نیروهای خدوم دستگاه های مختلف در استان با روحیه ای بسیجی وار و انقلابی در راستای اعتلای نظام اسلامی و محقق کردن ارزشهای نظام و منویات مقام معظم رهبری از خود همتی مضاعف و تلاشی مجدانه بروز می دهند که این مهم نسبت به سایر نقاط کشور منحصر به فرد است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در این میان بعضی نهادها همچون دادگستری و مجموعه قضات استان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: خوشبختانه هیچگونه مشکلی در امر پشتیبانی قضایی در مأموریتهای سپاه در استان وجود نداشته و همین امر موجب شده است که در سایه تعامل و همکاری دستگاه قضا در استان بر بیشتر موانع و مشکلات امنیتی فائق آییم.

رجبی اظهار داشت: بیشتر برنامه های دشمنان معطوف به جغرافیای انسانی در کشور بوده و جغرافیای طبیعی برای آنان در اولویتهای بعدی قرار دارد از این رو در این راستا تمام توطئه های خویش در عرصه جنگ نرم را به سوی واگرایی های قومی و مذهبی سوق داده اند.

وی در ادامه بیان کرد: تا زمانی که روحیه بسیجی و تفکر بسیج در لایه های مختلف جامعه وجود داشته و تبعیت از منویات عالمانه مقام معظم رهبری و تأسی از آموزه های قرآنی و سیره اهل بیت (ع) در بین مردم ولایت مدار ایران اسلامی زنده باشد هیچ دشمنی نخواهد توانست کوچکترین خدشه ای به وحدت و استقلال ایران اسلامی وارد کند.

در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، رئیس کل دادگستری، کارکنان و قضات استان کردستان در محل نماز خانه دادگستری کل استان برگزار شد همزمان با آخرین روز از هفته گرامیداشت بسیج از 30 نفر از قضات، ضابطین و حقوقدانان بسیجی کردستان تجلیل به عمل آمد.