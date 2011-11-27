به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده که پس از شکست 3 بر 2 عصر امروز یکشنبه تیمش برابر پرسپولیس با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه فولادشهر گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: باید به آقای استیلی و تیم پرسپولیس تبریک بگویم که امروز توانستند به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنند و به جمع هشت تیم برتر رقابتهای جام حذفی راه پیدا کنند.
وی با ابراز رضایت از عملکرد دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن در این دیدار خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم هر دو تیم فوتبال خوب و قابل قبولی را به نمایش گذاشتند اما تجربه چند بازیکن پرسپولیس باعث شد ما نتیجه این دیدار را واگذار کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن از علی کریمی به عنوان شاه مهره پرسپولیس یاد کرد و گفت: یکی از بازیکنان با تجربهای که در دقایق پایانی توانست به پیروزی پرسپولیس کمک کند علی کریمی بود که از نظر من یک شاه مهره بود و توانست در مواقع مورد نیاز کمک بزرگی به تیمش بکند.
ابراهیمزاده ادامه داد: به هر حال ما در این بازی شکست خوردیم و باید با رقابتهای جام حذفی وداع کنیم. بسیار امیدوار بودیم که از رقابتهای حذفی به موفقیتهای گذشته دست پید کنیم اما متاسفانه این خواسته برآورده نشد و از این به بعد باید شرایطمان را تغییر دهیم و به فکر آینده باشیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که چرا تعویضهایش را در اواخر بازی انجام داد، گفت: این یک امر طبیعی بود، چرا که از پرسپولیس جلو بودیم و من باید فکر وقتهای اضافه و ضربات پنالتی را هم می کردم. اما زمانی که عقب افتادیم به موقع تعویضهایم را انجام دادم اما نتوانستیم به آنچه که می خواستیم دست پیدا کنیم.
وی در پایان از هواداران تیم فوتبال ذوب آهن که حامی این تیم بودند قدردانی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم در رقابتهای لیگ برتر روند بهتری داشته باشیم و در ادامه راه به موفقیتهای مورد نظر هواداران دست پیدا کنیم.
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