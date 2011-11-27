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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

اقلام مصرفی بین مدارس شبانه روزی استان البرز توزیع شد

اقلام مصرفی بین مدارس شبانه روزی استان البرز توزیع شد

کرج - خبرگزاری مهر: در راستای سیاست توجه ویژه به مراکز شبانه روزی، اقلام مصرفی بین مدارس شبانه روزی استان البرز توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توزیع اقلام موردنیاز مدارس شبانه روزی در استان البرز با همکاری بخشهای ذیربط از جمله اداره پشتیبانی و تدارکات مربوطه صورت گرفته است.

به این ترتیب، برای  رفاه حال و تامین سلامت جسمی و روحی – روانی دانش آموزان شبانه روزی استان البرز اقلام مصرفی بین مدارس شبانه روزی استان البرز توزیع شده است.

اقلام  مصرفی توزیع شده در این زمینه شامل مواردی از قبیل برنج، حبوبات(عدس، لپه، لوبیا و نخود) ماکارونی و روغن بوده است.

مدارس شبانه روزی استان البرز 12 آموزشگاه هستند که در مناطق روستایی مستقرند و حدود هزار و 435 نفر دانش آموز استان را تحت پوشش دارند.

دانش آموزان مدارس شبانه روزی کار خود را از صبح روز شنبه آغاز می کنند ضمن اینکه این مدارس کار خود را تا پایان روز چهارشنبه هر هفته ادامه می دهند.

کد مطلب 1471005

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