طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده در کمیته امداد لرستان اجرا شد

بهنام فروتن نیا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین فعالیتهای کمیته امداد را خدمات فرهنگی ارائه شده به خانواده ها عنوان کرد و اظهار داشت: از امور مهم در دهه سوم انقلاب در زمینه مسائل فرهنگی توجه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن و راههای مقابله با آن بوده است.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد نیز در این زمینه جزو نهادهایی است که این مهم را مدنظر داشته است، افزود: طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده از جمله طرحهای بسیار قوی و همه جانبه در تشخیص آسیبها، ارائه راهکارهای اساسی، توانمندسازی دینی و اجتماعی خانواده و ... بوده است.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان یادآور شد: با اجرای این طرح در استان با تحت پوشش قرار دادن پنج هزار و 943 خانوار توانسته ایم نقاط ضعف و آسیبهای تهدید کننده خانواده ها را تشخیص و این خانواده ها را به توانمندی فرهنگی برسانیم.