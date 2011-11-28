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۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۳

برگی از تاریخ عاشورا/

ورود امام حسین(ع) به کربلا

ورود امام حسین(ع) به کربلا

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: امام حسین(ع)، خانواده و یاران آن حضرت روز چهارشنبه، دوم محرم سال 61 هجرى قمرى به کربلا رسیدند.

 در این هنگام اسب ایشان از حرکت ایستاد، لذا بر مرکب دیگر سوار شدند و تا هفت مرکب عوض کردند، هیچکدام حرکت نکرد. امام (براى فهماندن به حاضرین) فرمودند: این زمین چه نام دارد؟

عرض شد: غاضریهّ ـ ماریه ـ نینوا ـ شاطى الفرات ـ کربلا.

حضرت آهى از دل برآورد و فرمود: توقف کنید، همین جا مردان ما شهید و خون ما ریخته و حرم ما اسیر مى گردد، قبر ما زیارتگاه مى شود، این است همان نقطه اى که جدم براى انجام وظیفه به من وعده کرده است.

در جلد سوم کشکول بحرانى آمده: امام، کربلا را چهار میل در چهار میل به شصت هزار درهم خرید و به ایشان یعنى اهل نینوا و غاضریه داد و شرط کرد: مردم را به این قبر راهنمایى و سه روز زوار را مهمان کنند.

همزمان با ورود امام به کربلا حربن یزید به کربلا وارد شد، نامه اى از عبیدالله دریافت کرد که هر جا امام فرود آمد، او را در سختى قرار دهد.

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حوادث الایام، صفحه 13.

کد مطلب 1471009

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