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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

آیت الله دری نجف آبادی:

عاشورا روح شجاعت و آزادگی را در جامعه افزایش می دهد

عاشورا روح شجاعت و آزادگی را در جامعه افزایش می دهد

اراک – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: عاشورا روح شجاعت و آزادگی را در جامعه اسلامی افزایش می دهد.

به گزارش مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بیانیه ای که به مناسبت فرارسیدن از ماه محرم صادر کرده آورده است: محرم ماه ایثار و از خودگذشتگی و عاشورا حسینی پیوند محبت و ارادت به خاندان پیامبر اعظم(ص) است.

وی با بیان این که اقامه عزا و سوگواری حسینی روح تدین، همبستگی و وحدت دینی را در بین مسلمانان تقویت می‌کند آورده است: هیئت‌های مذهبی برای بزرگداشت مراسم و تعظیم شعائر دینی، از آنچه در توان دارند فروگذاری ننموده و در سایه این مهم اجازه ندهند به نام آنها اعمالی که موجب وهن مقدسات می شود یا بهانه به دست دشمنان می دهد، مانند استفاده از آلات موسیقی و قمه زنی و کارهایی شبیه آن انجام شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: مبلغان مذهبی باید با هوشیاری در برگزاری آیین ها نسبت به تبیین فلسفه قیام حسینی و تجدید خاطره آن بزرگوار در سخنرانی ها و خطابه ها برای مردم به خصوص نسل جوان اقدام و با بیانی شیوا و عالمانه پاسخگوی شبهات و خرافه افکنی هایی که توسط دشمنان اسلام در خصوص افکار و عقاید شیعیان القا می شود باشند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر این بیانیه خطاب به مداحان آورده است: مداحان باید با استفاده از اشعار بلند و پرمایه، عشق و علاقه همه عزاداران را نسبت به این حماسه عظیم بیشتر کنند و از اشعار موهن و همچنین سبکهایی که سبب وهن این مراسم می شود، خودداری کنند.
 

کد مطلب 1471010

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