عاشورا روح شجاعت و آزادگی را در جامعه افزایش می دهد

به گزارش مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بیانیه ای که به مناسبت فرارسیدن از ماه محرم صادر کرده آورده است: محرم ماه ایثار و از خودگذشتگی و عاشورا حسینی پیوند محبت و ارادت به خاندان پیامبر اعظم(ص) است.

وی با بیان این که اقامه عزا و سوگواری حسینی روح تدین، همبستگی و وحدت دینی را در بین مسلمانان تقویت می‌کند آورده است: هیئت‌های مذهبی برای بزرگداشت مراسم و تعظیم شعائر دینی، از آنچه در توان دارند فروگذاری ننموده و در سایه این مهم اجازه ندهند به نام آنها اعمالی که موجب وهن مقدسات می شود یا بهانه به دست دشمنان می دهد، مانند استفاده از آلات موسیقی و قمه زنی و کارهایی شبیه آن انجام شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: مبلغان مذهبی باید با هوشیاری در برگزاری آیین ها نسبت به تبیین فلسفه قیام حسینی و تجدید خاطره آن بزرگوار در سخنرانی ها و خطابه ها برای مردم به خصوص نسل جوان اقدام و با بیانی شیوا و عالمانه پاسخگوی شبهات و خرافه افکنی هایی که توسط دشمنان اسلام در خصوص افکار و عقاید شیعیان القا می شود باشند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر این بیانیه خطاب به مداحان آورده است: مداحان باید با استفاده از اشعار بلند و پرمایه، عشق و علاقه همه عزاداران را نسبت به این حماسه عظیم بیشتر کنند و از اشعار موهن و همچنین سبکهایی که سبب وهن این مراسم می شود، خودداری کنند.

