به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هفته گذشته بعد از گرفتن صحنه‌های خارجی به پایان رسیده است. تدوین نیز از سوی سپیده عبدالوهاب به نیمه رسیده و امیر حسین قاسمی صداگذاری آن برعهده دارد.

کارن همایوفر آهنگسازی فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" را برعهده گرفته است.

فیلمنامه این فیلم را علی طالب آبادی به نگارش در آورده و درباره خلاصه داستان آن آمده است: زندگی آقای میم دچار تحولی می‌شود که در زندگی خصوصی‌اش با خانم میم تأثیر می‌گذارد و همین موضوع داستان فیلم را جلو می‌برد.

بازیگرانی که در این فیلم سینمایی به ایفای نقش می‌پردازند می توان به حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتی، امید روحانی، سوگل طهماسبی، کسری لبافی و با حضور ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد.

گروه تولید این فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، دستیار اول فیلمبردار: همایون قربانی، دستیار دوم فیلمبردار: اکبر دهقان، نورپردازان: مرتضی نجفی، علیرضا افشاری، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، مدیرتولید: طهورا ابوالقاسمی، دستیار تولید: سمیرا علائی، مدیر روابط عمومی: امیر امیری و مجری طرح موسسه فرهنگی هنری و صف صبا.

این فیلم اولین بازی مشترک فرخ نژاد و کرامتی است. همچنین اولین تصویر فیلمساز برجسته سینمای ایران ابراهیم حاتمی‌کیا در مقام بازیگری به شمار می‌رود.