150 معدن در شهرستان نهبندان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اردونی اظهارداشت: از این تعداد برای 67 معدن پروانه بهره برداری، 18 مورد گواهی کشف و برای 65 معدن پروانه اکتشاف صادر شده است.

وی با بیان این که 67 معدن دارای پروانه بهره برداری ذخیره قطعی بیش از 59 میلیون تن دارند، افزود: استخراج سالانه این 67 معدن در سال بیش از 600 هزار تن است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان عنوان کرد: این معادن برای هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

به گفته وی، بهره برداران معادن پس از به ثبت رسیدن و دریافت پروانه اکتشاف حدود یک سال فرصت دارند تا برای دریافت پروانه بهره برداری اقدام کنند.

وجود 60 درصد معادن خراسان جنوبی در نهبندان

اردونی با اشاره به وجود 60 درصد معادن استان در نهبندان، انواع معادن موجود در این شهرستان را شامل سنگ تزئینی مانند گرانیت، مرمریت، سنگ چینی و معادن سیلیس، منیزیت، کرومیت، گچ و ... عنوان کرد.

وی درباره معدن آنتیموان این شهرستان گفت: پس از بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از این معدن و رضایت نداشتن از روند مطالعه و اقدام های پیمانکار مقرر شد با برگزاری جلسه ای به مشکلات این معدن رسیدگی شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در صورت تأیید شدن عیار و میزان ذخیره قطعی و شاخص های بهره برداری با پیگیریهای صورت گرفته و قول مساعد مسئولان شاهد راه اندازی کارخانه فرآوری آنتیموان باشیم.

وی درباره واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان گفت: در نهبندان 21 مورد واحد صنعتی و نیمه صنعتی وجود دارد که از این تعداد 13 مورد فعال است.

اردونی مشکلات مدیریتی و مالی در برخی صنایع را مهمترین علل فعال نبودن برخی واحدها دانست و کارخانه گچ، قطعات بتنی، واحدهای فرآوری سنگ، تولید مصالح آجر و ... را از واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی فعال نهبندان برشمرد.