اخبار کوتاه ورزشی ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، دو نفر از بانوان پینگ پنگ باز ساوجبلاغی در قالب تیم استان البرز در مسابقات لیگ برتر کشور حضور یافتند.

در این رقابتها 120 ورزشکار از سراسر کشور حضور داشتند و از جمع سه نفری تیم پینگ پنگ البرز دو نفر از شهرستان ساوجبلاغ در رقابتهای یادشده حاضر بودند.

در این رقابتها معظمی از ساوجبلاغ توانست با پشت سرگذاشتن 48 دوره بازی به جمع هشت نفر برتر لیگ بپیوندد.

در پایان این رقابتها معظمی با 10 بر5 باخت به عنوان ششمی لیگ برتر رضایت داد.

ساوجبلاغ در مسابقات اتخابی دوصحرانوردی به مقام قهرمانی تیمی دست یافت

در ادامه مسابقات انتخابی دو صحرانوردی استان البرز تیم دو و میدانی ساوجبلاغ موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

در این رقابتها که با حضور شش تیم و چهار ورزشکار به میزبانی کمالشهر در مجموعه ورزشی ولایت انجام شد، تیم ساوجبلاغ با مربیگری عیسی قدیمی موفق شد مقام قهرمانی تیمی را به خود اختصاص دهد.

در این مسابقات، تیمهای کرج 2 و کرج3 نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی نیز تیم ساوجبلاغ موفق به کسب مقام دوم توسط نیما رشیدی و مقام سوم توسط رحمان میرزایی شد.

برگزاری مسابقات ماراتن ایروبیک به میزبانی هشتگرد

یک دوره مسابقات ماراتن ایروبیک (ایروبیک گروهی ) در استان البرز به میزبانی هشتگرد برگزار شد.

این رقابتها با شرکت106 ورزشکار به میزبانی باشگاه شهدای هشتگرد با سرداوری باب الفتح، سیدی صفی خانی و سرپرستی جلولی برگزار شد.

در پایان سمیرا ربیعی از هشتگرد برسکوی نخست ایستاد، سودابه حسینی از هشتگرد نایب قهرمان شد و شعله دو دانگه از آبیک بر سکوی سوم ایستاد.



سرپرست هیئت ورزش سه گانه ساوجبلاغ منصوب شد



معتمدی به عنوان سرپرست هیئت ورزش سه گانه شهرستان ساوجبلاغ منصوب شد.

حسین معتمدی بنا به پیشنهاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ و تایید سرپرست هیئت ورزش سه گانه استان البرز سکانداری هیئت سه گانه شهرستان ساوجبلاغ را عهده دار شد.



در بخشی از این حکم صادره آمده است: نظر به تجارب جنابعالی در مدیریت و امور ورزشی و با عنایت به اهمیت رشته المپیکی ورزش سه گانه و استعداد این رشته در استان سرافراز البرز به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست هیئت ورزش سه گانه شهرستان ساوجبلاغ منصوب می شوید. امید است با یاری خداوند منان در پرورش، کشف استعدادها، توسعه و تعمیم این رشته در آن شهرستان موفق و موید باشید.