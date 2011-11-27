به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم، مراسم سوگواری شهادت امام حسین(ع) و 72 تن از یاران با وفای این بزرگوار با محوریت هیئت‌های دانشجویی در دانشگاه‌های لرستان برگزار می شود.

همچنین به همین مناسبت مراسم عزاداری به مدت 10 شب توسط 11 هیئت دانشجویی در مسجد دانشگاه لرستان برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام محمد حسن فاطمی نیا از فضلای حوزه علمیه قم در خصوص "فلسفه عشق در عاشورا" در دهه اول محرم برگزار می شود.

سه تن از مبلغان اعزامی از مرکز اعزام مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز در مجتمع خوابگایه فاطمیه و ولی عصر (عج) در دهه اول ماه محرم به شبهات اعتقادی دانشجویان پاسخ می دهند.

مراسم سوگواری امام حسین(ع) از هفتم آذرماه به مدت هشت شب در دانشگاه علوم پزشکی لرستان توسط سه هیئت دانشجویی این دانشگاه برگزار می شود.

بنابر این گزارش در این مراسم حجت الاسلام سرلک، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر تهران در خصوص بصیرت حسینی به ایراد سخنرانی می پردازند.

مراسم عزاداری عاشورای حسینی نیز در دهه اول ماه محرم هر روز قبل از نماز ظهر و عصر توسط هیئت دانشجویی عاشقان علی اکبر(ع) در حسینیه دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد ویژه دختران و پسران برگزار می شود.

مراسم عزاداری در روز چهارم محرم نیز به مناسبت شهادت حضرت علی اکبر(ع)و با حضور دانشجویان پسر برگزار می شود. برگزاری همایش "عاشورا و تاثیر آن در بیداری اسلامی" از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای اجرا در ماه محرم این دانشگاه است.