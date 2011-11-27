60 اثر به جشنواره دانشجویان ممتاز و مبتکر بسیجی لرستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معتمدی در این رابطه اظهار داشت: 60 اثر شامل 20 اختراع، 25 مقاله و پنج طرح پژوهشی به دبیرخانه دهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی استان لرستان ارسال شده است.

وی افزود: آثار ارسال شده هم اکنون توسط اساتید در حال ارزیابی است و در نهایت 20 اثر به عنوان آثار برتر و قابل تقدیر در دهمین جشنواره که 26 آذرماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می شود تجلیل خواهند شد.

مسئول واحد علمی و فناوری بسیج دانشجویی لرستان یادآور شد: 70 ممتاز تحصیلی نیز به دبیرخانه این جشنواره معرفی شده‌اند که در روز جشنواره از 40 دانشجوی ممتاز با معدل 18.5 به بالا تجلیل می شود.