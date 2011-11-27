احداث بلوار ساحلی نیازمند همکاری اهالی محله حسین آباد بندرعباس است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرخانلو عصر یکشنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس با اشاره به شرایط فعلی ساحل حسین آباد به وضعیت طرح ایجاد جاده ساحلی در منطقه اشاره کرد و بیان داشت: ایجاد جاده ساحلی از ساحل حسین آباد به منطقه پشت شهر باعث تقویت تردد شهری و کاهش ترافیک خیابانهای اصلی شهر می شود.

وی افزود: اینکه بخواهیم جاده ساحلی را تا اطراف ساحل هتل هما ادامه بدهیم کمکی در رفع مشکلات تردد و ترافیک شهر نکرده ایم و باید طرح ایجاد جاده ساحلی تا منطقه حسین آباد اجرا شود.

شیرخانلو معارضین را به بزرگترین سد راه پیشبرد جاده ساحلی عنوان کرد و افزود: برخی از منازل ساکنان که در طرح قرار دارد با وجود آنکه بدون سند هستند شهرداری اقدام به خرید تملیک نموده و تا سقف 35 میلیون تومان حاضر به خریدن اینگونه منازل که عمدتاً بافت فرسوده بوده، شده اما ساکنان با اعتراض نسبت به کم بودن هزینه خرید از این تصمیم شهرداری استقبال نمی کنند.

با 35 میلیون تومان نمی شود خانه خرید

در ادامه جلسه داریوش رشیدی عضو شورا با ذکر اینکه مردم حق دارند اعتراض کنند، افزود: افرادی که منازلشان در طرح واقع شده باید با پولی که از شهرداری دریافت می کنند حداقل یک خانه دیگر خریداری کنند و با این 35 میلیون تومان، به طور حتم افراد قادر به خریداری خانه نخواهند شد.

رشیدی افزود: بودجه فاز اول اجرای این طرح به عهده استانداری است از این رو بهتر است استانداری سخاوت کند و بخشی از تملیک اراضی و منازل را آن هم به قیمت منصفانه به عهده بگیرد.

وی از مسئولان طرح تقاضا کرد که برای اجرای سریعتر بلوار ساحلی ،بخش تملیک اراضی طرح را به بخش خصوصی واگذار کنند.

خشک کردن دریا تنها راه حل مشکلات نیست

فیصل دانش عضو دیگر شورا با اعلام مخالفت خود از اجرای این طرح گفت: همیشه وقتی می خواهیم طرحی را زود اجرا کنیم به سراغ آسانترین راه حل می رویم از این رو شهرداری به جای اینکه به فکر خرید تملیک و راضی کردن معارضین طرح باشد دست به راه حل آسانی زده و با شکستن حریم 60 متری دریا، قصد توسعه بلوار ساحلی را داشته که عملا یک تخلف بارز و پا نهادن بر حریم محیط زیست محسوب می شود.

دانش در ادامه با اشاره به مخالفت دیگر اعضای شورا نسبت به اجرای این طرح گفت: منطقه ساحلی اطراف هتل هما از سواحل بکر و زیبای شهر محسوب می شود که روزانه صدها گردشگر را به خود جذب کرده و شهروندان از قدم زدن در این ساحل دست نخورده و زیبا لذت زیادی می برند و لذا ایجاد جاده ساحلی آن هم به قیمت شکستن حریم ساحل مورد پسند طیف حداکثری شورای شهر نبوده و با ادامه این طرح مخالف هستند.

طرح یک طرفه کردن خیابان پاسخگوی ترافیک خیایان سیدجمال نیست

در ادامه این جلسه بهروز اکرمی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری به تشریح سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا شهر پرداخت و گفت: از روی ناچاری به طرح یک طرفه کردن خیابانهای شهر رو آوردیم و لذا در یک دوره کوتاه مدت این طرح جوابگو بود اما بنا بر یک اصل مهم رشد تقاضا از رشد عرضه تا زمان کوتاهی ثابت مانده و سپس سبقت می گیرد از این رو باز هم مشکل ترافیک به خصوص در خیابان سیدجمال را شاهد هستیم که با وجود فعالیت یک پارکینگ طبقاتی و دو پارکینگ معمولی هنوز خیلی شهروندان به پارک دوبله کردن روی آورده و باعث ترافیک خیابان سیدجمال می شوند.

اکرمی گفت: هم اینک دو طرف خیابان سیدجمال برای پارک خودروها آزاد است اما باز هم وقتی به این خیابان سرکشی می کنم متوجه می شوم گاها تا سه خودرو در کنار هم توقف کرده و تمامی مسیر خیابان را مسدود کرده اند.

فرهنگ رانندگی باید در بین رانندگان شهر بندرعباس نهادینه شود

مدیرحوزه ترافیکی شهرداری با انتقاد از برخی رانندگان، بیان داشت: فرهنگ رانندگی باید در بین رانندگان شهر بندرعباس ساری و جاری شود، برخی با پا نهادن بر حقوق دیگران حاضر به استفاده از پارکینگ نمی شوند و با پارکهای دوبله متوالی زمینه بروز ترافیک را خیابان سیدجمال را فراهم می کنند .

وی در ادامه از کمبود نیروی پلیس راهنمایی رانندگی در مسیر این بلوار انتقاد کرد و افزود: اگر تعداد افراد پلیس این مسیر زیادتر شود و رانندگان احترام بیشتری به قوانین می گذاشتند کمتر شاهد ترافیک خیابان سیدجمال می شدیم با این حال ایجاد پارکینگ های مکانیزه نیز می تواند بخشی از مشکلات ترافیکی این خیابان شلوغ را حل نماید.

24 ماه تا بهره برداری از ترمینال جدید

مهندس عباس شیرخانلو معاون فنی و عمرانی شهرداری به شرایط ترمینال جدید بندرعباس پرداخت و گفت: به موجب تفاهم نامه ای که بین شهرداری و اداره کل پایانه های استان منعقد شد قرار بود آن اداره کل6.5 میلیارد تومان جهت تکمیل طرح مذکور هزینه نماید اما عملا این پروژه با هزینه اندک 1.5 میلیارد تومانی اداره کل پایانه های استان ناتمام رها شد و هم اکنون شهرداری مجبور است راسا تمامی اجرای پروژه را به عهده بگیرد.

شیرخانلو در ادامه بیان داشت: اگر چه استانداری جهت اجرای سریعتر این طرح 700 میلیون تومان به شهرداری کمک کرده است اما به احتمال قوی پایانه جدید بندرعباس ظرف 24 ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

15 طبقه تخلف

قیصل دانش به تخلفی در حوزه ساخت و ساز سطح شهر اشاره کرد و گفت: طبق قانون شهرداری بندرعباس مجوز جهت ایجاد بر ج های مسکونی بالاتر از ده طبقه داده نمی شود، اما طبق واصله در یکی از فرعی های خیابان دانشگاه برجی مسکونی مجوز ایجاد 15 طبقه را اخذ نموده که این یک تخلف بارز است.

دانش گفت: اگر این قضیه باب شود تخلفات بیشتر می شود. و از تمام اعضای شورا درخواست کرد که از محل ساختمان ذکر شده بازدید به عمل آورده و در مورد شکل گیری این تخلف تحقیق بیشتری انجام شود.