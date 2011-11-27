مستحق صعود بودیم/ شرایط بد زمین باعث اشتباهات داوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس چمنیان، سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج پس از برد 2 بر یک تیمش در زمین تیم فوتبال سیاه جامگان گفت: وضعیت بسیار نامساعد زمین روی کیفیت بازی به شدت تاثیر گذاشته بود و خوش شانس بودیم که بازیکنان‌مان در چنین زمینی مصدوم نشدند.

وی افزود: به دلیل آنکه ما روز جمعه در رقابت‌های لیگ آزادگان با تیم داماش دورود بازی داریم در این دیدار به بازیکنان اصلی تیم استراحت دادم و با تیم دوم خود مقابل تیم سیاه جامگان بازی کردیم اما با اینکه بازی سختی را مقابل این تیم داشتیم در مجموع از عملکرد بازیکنانم راضی‌ام و مستحق برد در مصاف با حریف مشهدی و صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی بودیم.

سرمربی تیم شهرداری یاسوج در خصوص عملکرد داور بازی سیاه جامگان مشهد - شهرداری یاسوج اظهارداشت: اشتباهات محمد ملکی، داور این بازی به دلیل شرایط نامساعد زمین بود و به هیچ وجه داور به نفع یکی از دو تیم قضاوت نکرد.