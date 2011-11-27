فولاد مبارکه سپاهان با شکست مناطق نفت خیز قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته جام باشگاه‌های جهان از روز گذشته با حضور چهار تیم از ایران در استانبول ترکیه آغاز شد که در نهایت دو تیم ایرانی فولاد مبارکه سپاهان و مناطق نفت خیز جنوب از ایران با شکست همه رقبای خود به دیدار پایانی این مسابقات راه پیدا کردند.

در دیدار پایانی این مسابقات دو تیم ایرانی که در سوپر لیگ نیز چندسالی است رقابت نزدیکی با هم دارند رودرروی یکدیگر ایستادند که در پایان این رقابت تیم فولاد مبارکه سپاهان با شکست تیم مناطق نفت خیر جنوب قهرمان جهان شد.

در این مبارزه ابراهیم حسن بیگی از تیم فولادمبارکه سپاهان مازیار الهامی از تیم مناطق نفت خیز جنوب را شکست داد، مبارزه مهدی دولی‌خانی از فولاد مبارکه سپاهان با منصور حسن بیگی از مناطق نفت خیز جنوب و سعید فرخی از مناطق نفت خیز جنوب با مجید خسروی از فولاد مبارکه سپاهان با تساوی پایان یافت و مسلم زین الدین از تیم مناطق نفت خیز جنوب هم نتیجه را به سامان حیدری از تیم فولاد مبارکه سپاهان واگذار کرد. با این نتایج تیم فولاد مبارکه سپاهان با نتیجه 2 بر صفر مقابل مناطق نفت خیر جنوب به برتری رسید و جام قهرمانی را به اصفهان برد.

سپاهان برای رسیدن به فینال پس از استراحت در دور نخست، نمایندگان کشورهای الجزایر، ترکیه و فرانسه را شکست داده بود. در پایان این رقابت‌ها پس از تیم فولاد مبارکه سپاهان، مناطق نفت خیز جنوب عنوان دوم را کسب کرد و تیم‌هایی از ترکیه و فرانسه مشترکا در مکان سوم ایستادند.

در دومین دوره مسابقات کاراته جام باشگاه‌های جهان 241 کاراته کا در قالب 38 تیم از 13 کشورهای ترکیه، ایران، عربستان، فرانسه، الجزایر، اسپانیا، لیبی، ازبکستان، مصر، تونس، بوسنی و هرزگوین، هند و سن مارینو حضور داشتند.