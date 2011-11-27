اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودی، رئیس جدید هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای آذربایجان شرقی شد.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای آذربایجان شرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار و تمامی اختیارات مجمع از سوی رئیس فدراسیون به وی تفیض اختیار شده بود.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای آذربایجان شرقی با حضور 19 نفر از اعضاء مجمع برگزار و احمد محمودی با 18 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

سه کاندیدا برای ریاست چهار ساله هیئت ثبت نام کرده بودند که دو کاندیدا در زمان برگزاری مجمع انصراف دادند.

احمد محمودی پس از انتخاب از سوی اعضاء مجمع عمومی و انتخابات هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای آذربایجان شرقی بر توجه به ورزش شهرستانها، اجرای عدالت، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری و ارتقای سطح مربیان، استاندارد سازی تجهیزات زورخانه ای در استان خصوصا در شهرستانها و تاسیس مدارس زورخانه و ورزش باستانی در مدارس و افزایش تعداد هیئتهای شهرستانها را از اهداف خود دانست.

علی اصلانی پیش از این سرپرستی هیئت را بر عهده داشت.

حضور ورزشکار ملکانی در رقابتهای پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا

مقصود ستارزاده ورزشکار ملکانی به همراه تیم ملی به رقابتهای پاورلیفتینگ قهرمانی پیشکسوتان آسیا در ژاپن اعزام می شود.

مقصود ستارزاده که مقام سومی رقابتهای آسیایی تایلند و جهانی مجازستان را در کارنامه خود دارد به همراه تیم ملی 11 آذر ماه راهی توکیو می شود.

مقصود ستارزاده در وزن 105 کیلو گرم پیشکسوتان به مصاف رقبای آسیایی خود می رود.

رقابتهای پاورلیفتینگ قهرمانی پیشکسوتان آسیا 11 تا 20 آذر ماه در توکیو برگزار خواهد شد.

شش رکابزن آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ایران

شش رکابزن آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ایران جهت حضور در رقابتهای کاپ آسیایی مالزی دعوت شدند.

یاسر اسدنیا، محمد چایچی و پویا خاتون آبادی در رده سنی جوانان و حسین علیزاده، بهنام خسروشاهی و امین شیخ ستاری در رده سنی بزرگسالان به این اردو دعوت شدند.

پنج رکابزن تیم استان برای رقابتهای جاده انتخاب شده اند و امین شیخ ستاری در رده سنی بزرگسالان در بخش سرعت به این اردو دعوت شده است.

پیش از این زهرا خسروشاهی برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری آذربایجان شرقی برای حضور در رقابتهای کاپ آسیایی مالزیو قهرمانی اسیا در مالزی شرکت خواهد کرد.

تنیسور تبریزی در اردوی تیم ملی پینگ پنگ زنان برای حضور در تورنمنت مجارستان

سحر رهنما، تنیسور تبریزی به منظور شرکت در تورنمنت چهارجانبه مجارستان اردوی تیم ملی پینگ پنگ زنان دعوت شد.

در این اردو 12 بازیکن از رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و برزگسالان حضور خواهند داشت و به مدت 9 روز تمرین می کنند.

سحر رهنما تنیسور تبریزی هفته گذشته به مقام نائب قهرمانی لیگ برتر بانوان کشور دست یافته بود.

این تنیسور تبریزی به همراه بهاره بابادی وند، فاطمه جمالی فر، سولماز رحمن محمد پور، آرزو کاظمی، زهرا علوی، مهشید صامت، مریم جلالی، مریم صامت، ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و پریسا صمدی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند و قرار است مهناز رجبیان و پوران رحیمی به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست این تیم را همراهی کنند.

تیم ملی زنان کشورمان به منظور آمادگی جهت رقابتهای کسب سهمیه المپیک در مسابقات آسیایی ماکائو 17 آذر ماه عازم مجارستان خواهد شد تا با تیم های ملی مجارستان ، صربستان و اسلواکی به رقابت پردازد.