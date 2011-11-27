برگزاری همایش "پیام عاشورا" با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در سرپل ذهاب

علی اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین هدف امام حسین (ع) از حرکت تاریخی و شهادت طلبانه خود امر به معروف و نهی از منکر بود و حضرت بارها و بارها بر این موضوع تاکید دارند که هدف وی اصلاع فرهنگ نبوی است که توسط ایادی شیطان به انحراف کشیده شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب ضمن تاکید بر برگزاری مراسمات عزاداری، افزود: باید راه و هدف حقیقی امام حسین (ع) که همان امر به معروف و نهی از منکر بود در جامعه حفظ شود تنها در گرو این موضوع است جامعه می تواند ایمن و محفوظ بماند.

رضایی احیای امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه امری ضروری و لازم دانست و تاکید کرد: این موضوع با توجه به حساسیت امروز جامعه نیازمند کار کارشناسی و فراهم کردن بسترهای لازم است.

وی گفت: ماه محرم و ایام سوگواری سالار و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرصت ارزشکمند و مغتنمی است تا این فریضه الهی را دوباره در جامعه احیاء کنیم و همایش پیام عاشورا با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در این شهرستان با همین هدف برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب در پایان، زمان برگزاری این همایش را ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 10 آذر ماه در محل تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ذکر کرد.

