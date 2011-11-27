اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین خانه ورزش روستایی در روستای مرزشی گلوباغ و در جوار مسجد این روستا مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست اداره ورزش و جوانان سربیشه در مراسم افتتاح این خانه ورزش و در جمع نوجوانان و جوانان و اعضای شورای اسلامی و دهیاری این روستا گفت: حفظ و نگهداری از مکان و تجهیزات ورزشی و استفاده بهینه از این تجهیزات باید مدنظر ورزشکاران قرار بگیرد.

شهرام بازیار عنوان کرد: باید طوری برنامه ریزی شود که بانوان هم بتوانند از امکانات ورزشی موجود بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: در جوار هم بودن خانه ورزش و مسجد روستا باید زمینه رشد جسمی و روحی و توجه به اخلاق و معنویت را فراهم سازد چراکه همیشه عنوان کرده ایم که با نماز روح را و با ورزش جسم را پرورش دهیم.

مسابقات پینگ پنگ در روستای درح به مناسبت هفته بسیج برگزار شد

مسابقات پینگ پنگ در روستای درح با حضور 64 پینگ پنگ باز بصورت تک حذفی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.

این مسابقات با همکاری هیئت روستایی و عشایری شهرستان سربیشه برگزار و در پایان محمد درحی و بهروز خسرویبه ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند.

حسین قاسم آبادی و محمد محمد پور مشترکا سوم شدند و از طرف هیئت پینگ پنگ استان به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.

بانوان خراسان جنوبی نایب قهرمان مسابقات والیبال روستایی و عشایری کشور شد

مرحله نهایی مسابقات والیبال روستایی و عشایری کشور به میزبانی استان خوزستان در ماهشهر برگزار و تیم بانوان خراسان جنوبی نایب قهرمان شد.

در مرحله نهایی این دوره از رقابتها چهار تیم خراسان جنوبی، خوزستان، گیلان و مازندران به رقابت پرداختند که در نهایت تیم خوزستان به مقام نخست و تیم های خراسان جنوبی و گیلان به ترتیب دو م و سوم شدند.

تیم استان با ترکیب مریم ولایی نسب، وفا هاشم زاده، محبوبه قشقایی، فرشته قاسمی، مرضیه پیروز، ناهید نوفرستی، عالیه قاسمی، زینب کهنسال، مینا صالحی، مریم روزنه، سمیرا جز یکی به مربیگری فاطمه عبادی و سرپرستی اعظم علی اکبری در این دوره از رقابتها حضور داشت.