راه اندازی اولین مرکز رشد نفت و گاز/ رونمایی از طرح ازدیاد برداشت نفت

دکتر سید احمد فاضل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی اولین مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی در پارک فناوری فارس خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی استان فارس و مجاروت آن با مناطق نفتی کشور، مجوز راه اندازی این مرکز رشد سالها پیش از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این پارک فناوری صادر شد.

رئیس پارک فناوری فارس با بیان اینکه در این مرکز رشد 35 شرکت فناور مستقر شدند، اظهار داشت: با دستیابی به برخی دانشهای فنی در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی پتروشیمی به امضا رسید.



وی اجرای پروژه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و گازی را از جمله پروژه های اجرا شده در این پارک فناوری ذکر کرد و اظهار داشت: در این پروژه پژوهشگران پارک علم و فناوری فارس موفق به عرضه دستگاهی برای مطالعه ازدیاد برداشت از مخازن شکاف دار نفتی و گازی شدند.



فاضل زاده با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی خاطر نشان کرد: این دستگاه در زمینه مطالعه برداشت نفت سبک و سنگین از مخازن شکاف دار، بررسی فرآیندهای ریزش ثقلی در مخازن شکاف دار، مطالعه روشهای مختلف ازدیاد برداشت در مخازن شکاف دار از قبیل سیلاب زنی، تزریق مواد شیمیایی و میکروبی و تزریق گاز و تزریق بخارآب کاربرد دارد.



وی ادامه داد: شبیه سازی شکافهای افقی و عمودی مخازن، قابلیت کارکرد در شرایط دما و فشار واقعی مخزن تا 300 درجه سانتیگراد و 400 بار و امکان استفاده از مغزه هایی با طول یک متر و قطر 10 سانتیمتر از خصوصیات این دستگاه است.



وی از رونمایی این طرح تحقیقاتی خبر داد و اضافه کرد: در هفته پژوهش با حضور برخی از مسئولان کشور از این طرح رونمایی خواهد شد.