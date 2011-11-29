"شانه دوست" در راه جشنواره فجر/ صداگذار فیلم مشخص شد

محسن محسنی‌نسب در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 80 درصد فیلمبرداری فیلم به پایان رسیده است. هم اکنون در منطقه الهیه مشغول گرفتن صحنه‌هایی از "شانه دوست" هستیم. البته سکانس‌هایی از فیلم به دلیل شرایط آب و هوایی در شمال گرفته نشد و برای ادامه فیلمبرداری دوباره به این شهر بر می‌گردیم.

وی افزود: تدوین توسط سهراب میرسپاسی از نیمه گذشته و محمود موسوی‌نژاد نیز قرار است بعد از این مرحله صداگذاری "شانه دوست" را انجام دهد. تلاش می‌کنیم فیلم برای جشنواره فجر آماده نمایش شود.

در "شانه دوست" رز رضوی، منیره رئیسی، جهانبخش سلطانی، شهراد وثوقی، رضا آشتیانی، محمدرضا رهبری، مهدی تهرانی، علی اصغر محمد علی، آزاده خورشید دوست، بهارک یوسفی و فائقه عسگری بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: احسان نصیری، طراح گریم: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس:علی مربی، مدیر تولید و مجری طرح: رضا آشتیانی، دستیار کارگردان: سامرند معروفی، برنامه ریز: ابراهیم ابراهیمیان، صدابردار: ابرهیم ایرج زاد و تهیه کننده: محسن محسنی‌نسب.

فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام می‌شود.

داستان فیلم درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند. آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند که اولین آن "کریستال" و بخش دیگر "کندو" است.