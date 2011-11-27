لزوم پیگیری صدور قطعنامه شورای امنیت علیه امریکا درباره سلاح های شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد که وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط با اجرای قانون احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای شیمیایی جنگ تحمیلی به کمیسیون فرا خوانده شوند.

جلالی افزود: با توجه به اینکه پرونده ایالات متحده آمریکا در تخطی از پیمان منع اشاعه سلاح های شیمیایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح است، دستگاههای فوق موظفند طبق قانون مجلس، اسناد جنایات شیمیایی صدام، آمریکا و کشورهای اروپایی علیه مردم و رزمندگان ایرانی را به شورای امنیت ارسال کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: متاسفانه علیرغم گذشت سه سال از تصویب این قانون، هنوز دستگاههای مسئول نسبت به احقاق حقوق ایرانیان در محاکم و محافل بین المللی به وظیفه خود عمل نکرده اند.

جلالی گفت: از آن سال تاکنون سالیانه مبلغ ده میلیارد ریال در ردیف بودجه سنواتی برای اجرای قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده ولی در عمل قانون اجرا نشده است.

وی گفت: ما معتقدیم با ملاحظه اسناد جنایات صدام و شرکت های غربی در حالی که علیه ایران قطعنامه های واهی صادر شده می توان قطعنامه ای عملیاتی علیه آمریکا صادر شود.

جلالی در پایان گفت: فلاحت پیشه به عنوان طراح و رئیس کمیته روابط خارجی مسئول پیگیری این موضوع شد.