تحریمها علیه سوریه تصویب شد/ تاثیر منفی تحریمها بر روند زندگی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،اتحادیه عرب، مجموعه ای از تحریمها علیه سوریه را تصویب کرد. وزیرامور خارجه قطر مدعی شد ما تمایل داشتیم ملت سوریه را از تاثیر تحریمها دور نگه داریم.

شیخ حمد بن جاسم اعلام کرد 19 کشور عربی با تحریمها علیه سوریه موافقت کرده اند، اما لبنان با آن مخالف و عراق هم معترض بوده است.

نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب گفت اگر سوریه با پروتکل مربوط به ناظران موافقت کند، در تحریمها تجدید نظر صورت خواهد گرفت.

تحریمهای جدید شامل توقف همکاری با بانک مرکزی سوریه و توقف پروژه های سرمایه گذاری در این کشور است.

این در حالی است که رسانه های عربی پیش از این نشست، از ادامه اختلافات در میان کشورهای عربی در خصوص تحریم سوریه و تلاشهای گسترده جبهه همسو با غرب در اتحادیه عرب برای اعمال تحریمهایی خبر داده بودند که تاثیر منفی گسترده بر ملت سوریه و زندگی آنها خواهد گذاشت.



به نوشته این رسانه ها، تحریمهای پیشنهادی بر نظام اسد شامل منع سفر مسئولان بلندپایه به کشورهای عربی و توقف پروازهای هواپیمایی سوریه، توقف سرمایه گذاری در این کشور است.



این رسانه ها نوشته بودند نشست مشورتی کمیته وزارتی عربی مربوط به سوریه به ریاست شیخ حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر، شاهد اختلاف عربی درباره تحریمهای اقتصادی بود.



به گفته منابع عربی، الجزایر در نشست پشت درهای بسته به این تحریمها اعتراض کرده است، وزیر امور خارجه الجزایر گفته است این تحریمها به ویژه تصمیم مربوط به تعلیق پروازهای هواپیمایی سوریه، بر ملت این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.



بر اساس این گزارش، الجزایر در کنار عراق، لبنان، عمان و سودان با تصمیمات خصمانه مد نظر جبهه قطر، عربستان و دیگر کشورهای همسو در اتحادیه عرب مخالفت کرده اند و این تحریمها را به زیان ملت سوریه دانسته اند.



کشورهای همسو با غرب در اتحادیه عرب و در راس آنها قطر و عربستان همچنان به تلاشهای خود برای اعمال تحریمهای سرسختانه علیه سوریه که به شدت بر زندگی مردم این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت، ادامه می دهند و بر خلاف ادعای حمایت خود از مردم سوریه در جهت تنگ شدن عرصه زندگی بر آنها گام بر می دارند.



رسانه های عربی اعلام کرده بودند که مقامات عربی تا کنون به نتیجه ای درباره تحریمها علیه سوریه نرسیده اند، بسته تحریمی توصیه شده از سوی وزیران دارایی و اقتصادی کشورهای عربی همسو با غربی ها شامل توقف پروازهای هواپیمایی به سوریه، توقف تعامل و همکاری با بانک مرکزی سوریه، توقف مبادلات تجاری با دولت سوریه اعلام شده بود.



با این حال کشورهایی که در جبهه همسو با غربی ها قرار دارند، مدعی شده اند این تحریمها تاثیر منفی بر مردم سوریه نخواهد گذاشت و در این زمینه با گرفتن ژست دفاع از مردم این کشور اعلام کرده اند کالاهای راهبردی شامل تحریم نخواهد شد.



رسانه ها همچنین گزارش دادند وزیران امور خارجه کشورهای عربی همسایه سوریه شامل اردن، لبنان، عراق و عربستان در نشست کمیته وزارتی عربی مرتبط با بحران سوریه به ریاست شیخ حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر شرکت کردند تا راههای تاثیر تحریمهای سوریه بر کشورهای همسایه را بررسی کنند.