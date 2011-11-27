نورالدین عافی مانند اویس قرنی است/انقلاب به افراد با استقامت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «نورالدین پسر ایران» شامل خاطرات سید نورالدین عافی نوشته معصومه سپهری، عصر امروز یکشنبه 6 آذر با حضور حجتالاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، شکور اکبرنژاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزهزاده مدیر انتشارات سوره مهر، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، نویسنده و راوی کتاب در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.
خاموشی در ابتدای این برنامه با مقدمه قرار دادن بحث عاشورا و نهضت حسینی (ع) گفت: پیرمرد 90 ساله و کودک شیرخواره یک روزه یا 6 ماهه در نهضت امام حسین(ع) در مقابل دشمن ظالم قرار میگیرد که این امتحان آنهاست و در معرض امتحان هستند. یکی از موارد مهم تاریخی این نهضت، استشهاد امام حسین(ع) به آیات قرآن است. طبق آیات قرآن در صحنه نبرد روز عاشورا خبیث از طیّب جدا شد.
وی افزود: بعضی اوقات با وجود افرادی مانند سید نورالدین عافی خجالت میکشم بگویم جبهه رفتهام. من سی و چند بار به جبهه اعزام شدم ولی با خواندن این کتاب فهمیدم که فقط از دور دستی بر آتش داشتهام. من نورالدین عزیز را مانند اویس قرنی میدانم چون همانطور که اویس هیچوقت پیامبر (ص) را ندید، نورالدین هم در آرزوی دیدار امام خمینی (ره) سوخت ولی موفق به دیدار ایشان نشد. ولی همیشه در خاطراتش اشاره کرده که با خود فکر میکردم اگر امام (ره) را ببینم چه کار کنم؟
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: خیلیها امام را دیدند ولی با او مقابله کردند. خیلیها هم او را دیدند ولی نصفه نیمه از او تبعیت کردند. اما نورالدین از آن دستهای است که امام خمینی (ره) را ندید ولی عاشقانه در راهش جانفشانی و کار کرد. صفحه به صفحه این کتاب حاوی مطالب عمیق است. به کسانی که در زمینه وقایعنگاری جنگ فعالیت میکنند میگویم که با خواندن این کتاب صادقانهترین نقل را در این زمینه مشاهده کردم.
دکتر خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر استکبارستیزی، گفت: این موضوعی است که امام خمینی (ره) بر آن تاکید کرد و مقام معظم رهبری هم بارها این نکته را گوشزد کردهاند. باید با استکبار مانند سگ برخورد کرد. چون مرتبا میخواهد حمله کند و به دیگران میگوید که زندگی تو براساس منفعت من است. مقابله کشورمان با استکبار را با کشوری مانند عراق مقایسه کنید. ایستادگی هم عزت دارد هم افتخار. از مرز مهران که به عراق بروید متوجه میشوید فرق ما با آنها در چیست. عدهای امروز دلشان برای دست دادن با استکبار قنج میزند ولی همانطور که رهبر انقلاب فرمودند اصلا نمیشود با نظام سلطه بر سر یک میز نشست.
وی گفت: رزمندگان ما طبقهبندی شدهاند. خداوند نورالدین را برای ما نگه داشته است. ما در این طبقهبندی تک تک افراد را یافتیم. در مورد این کتاب هم میگویم، بهتر است به همین زودی از روی آن فیلم و سریال نسازیم. مطالب بیان شده در این کتاب، لطافتهای جنگ هستند که به راحتی قابل بیان و تصویرشدن نیستند. این مطالب اصلا برای نسل جوان قابل فهم نیست مگر این که در صحنه نبرد قرار بگیرند. انقلاب آدمهای مستقیم و با استقامت لازم دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: من به آقای سرهنگی به دلیل اسم این کتاب تبریک میگویم. چون افرادی مانند نورالدین واقعا فرزند ایران هستند و نسلهای بعدی باید با چنین افرادی به عنوان فرزندان این آب و خاک آشنا شوند. به خانم معصومه سپهری تدوینکننده کتاب هم تبریک میگویم چون کتاب قبلیشان را هم خواندهام و این کتاب نسبت به اثر قبلی روانتر است.
در این مراسم محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز ضمن تبریک بیست و چهارمین سالگرد فعالیت دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری گفت: آقای سرهنگی بنیانگذار نوعی ادبیات در کشور ماست ولی فرد بیادعایی است. ایشان و دوستان در این مدت 600 کتاب منتشر کردهاند که این رقم کمی نیست. حالتی که این دفتر دارد، مراکز دیگر ندارند اما باید حواسمان باشد چون شیطان در کمین است و نباید خود را با دیگر مراکز مقایسه کنیم. سعی کنیم و توجه داشته باشیم که فرهنگ این دفتر را خودمان حفظ کنیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با ادامه یافتن فعالیتهای این دفتر، شاهد ترویج بیش از پیش فرهنگ شهدا در کشور باشیم.
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