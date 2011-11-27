استفاده از ظرفیتهای فرهنگی اماکن متبرکه موجب ارتقای معنوی زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد غلامی عصر یکشنبه در آئین برگزاری دوره آموزشی ویژه هیئت امنا، دست اند رکاران وخادمان بقاع متبرکه در بندرعباس افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت فرهنگی اماکن وبقاع متبرکه یکی از برنامه هایی است که باید در صدر اولویت ها ی اوقاف قرار گیرد.

وی اظهارداشت: باتوجه به اهمیت و نقش منحصر به فرد بقاع متبرکه و حرم مطهر امامزادگان(ع) در هدایت فکری و معنوی جامعه، توسعه همه جانبه امکانات فرهنگی شایسته ودر خور این اماکن مقدس بیش از پیش لازم و ضروری است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر وحدت واتفاق نظر در امور عمرانی بقاع متبرکه عنوان کرد: طرح جامع امامزادگان در راستای تحقق این مهم در نظر گرفته شده است.

در ادامه نیز سرپرست امور بقاع و اماکن متبرکه هرمزگان در خصوص ضرورتهای برگزاری دوره آموزشی ویژه هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه در بندرعباس گفت: آشنایی با مباحث روز در حوزه امور بقاع واماکن متبرکه از جمله دلایل برگزاری این دوره آموزشی است.

حسین غله بانی افزود: آشنایی مدیران داخلی هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه با سرفصلهایی همچون اصول عقاید، آشنایی با مدیریت از منظر اخلاق و بحث پیرامون مفهوم فضایل اخلاقی و مکارم اخلاق و محسنات حسن خلق وخوش رفتاری از دیدگاه قرآن از جمله مباحثی است که در این دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: آداب زیارت ائمه معصومین و امامزادگان، اصول حفاظت و حراست در بقاع، تبیین و تشریح وظایف، آشنایی با برنامه های عمرانی بقاع، اصول فناوری اطلاعات و ارتباطات در بقاع، آشنایی با مسائل حقوقی و ثبتی بقاع متبرکه، مدیریت منابع انسانی، آشنایی با اصول بهداشت و ایمنی و آشنایی با احکام از جمله مباحث و سرفصلهایی است که در این دوره آموزشی تدریس می شود.

وی اظهارداشت: این آموزشها سالهای گذشته با حضور برخی از هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه منتخب به صورت متمرکز برگزار می شد اما امسال این آموزش ها در مرکز استان برگزار می شود تا شرایط برای حضور کلیه هیئت امناهای بقاع متبرکه فراهم شود.

دوره آموزشی ویژه هیئت امنا مدیران داخلی و خادمان بقاع متبرکه با حضور حجت الاسلام محمد غلامی معاون امور بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف کشور و حجت الاسلام محمد عبادی مدیر کل اوقاف وامور خیریه هرمزگان وجمعی از هیئت امنا مدیران داخلی وخادمان بقاع متبرکه در بندرعباس برگزار شد.