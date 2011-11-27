همبازی سابق تیموریان خودکشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ولز امروز یکشنبه اعلام کرد "گری اسپید"، سرمربی تیم ملی این کشور جان خود را از دست داده است.

پلیس اعلام کرد امروز صبح ساعت 7:08 به وقت محلی گری اسپید را در حالی که از سقف خانه خود را حلق آویز کرده بود، یافته است.

اسپید یکی از همبازیان آندرانیک تیموریان در زمان حضور هافبک ایرانی در بولتون بود. اسپید سابقه بازی در تیم‌های انگلیسی لیدز، اورتون، نیوکاسل، بولتون و شفیلدیونایتد را دارد.

او یکی از اعضای تیم لیدز بود که در سال 1992 عنوان قهرمانی لیگ دسته اول انگلیس را کسب کرد. در آن زمان هنوز لیگ برتر تاسیس نشده بود.