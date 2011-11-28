تعرفه آگهی های دولتی در مطبوعات کرج ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زودبین، روز یکشنبه در نشست تشریح عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، ساماندهی وضعیت تعرفه رپورتاژ آگهی های روزنامه های استان به ویژه روزنامه ها و مطبوعات کرج را از عمده اهداف اداره ارشاد اسلامی عنوان کرد و افزود: در بحث رپورتاژ آگهی های دولتی معمولا شهرداری مسئولیتی را عهده دار نخواهد بود و بیشتر مسائل مربوط به آگهی های خصوصی از سوی این نهاد پیگیری و ساماندهی می شود.

وی افزود: با توافقات صورت گرفته ما بین اداره ارشاد اسلامی کرج و شهرداری کرج، اداره ارشاد اسلامی طرح های پیشنهادی خود جهت ساماندهی تعرفه آگهی های دولتی و بیرون آوردن این تعرفه ها از حالت کنونی که تا حدود زیادی سلیقه ای و شخصی شده است، را تقدیم شهرداری کرده و بررسی های کارشناسان آنها نیز ادامه دارد.

زودبین ادامه داد: قرار است در آینده ای نزدیک سلسله نشست هایی توسط مدیران و کارشناسان اداره ارشاد و شهرداری کرج پیرامون این طرح ها صورت پذیرد و نتایج کارشناسانه آن جهت اقدام و اجرا جمع آوری گردد.

وی با اشاره به نرخ های متفاوت آگهی های با کادر یکسان در روزنامه های مختلف، یکسان سازی تعرفه و وجود یک دستگاه واحد نظارتی بر عملکرد روزنامه ها در ارایه تعرفه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: آگهی های دولتی باید از طریق یک نهاد مشخص بین روزنامه ها توزیع گردیده و آنطور نباشد که یک روزنامه آگهی های زیادی را ازآن خود کند حال آنکه روزنامه دیگری حتی قادر به درج یک آگهی هم نباشد.

همچنین نرخ ارایه شده جهت درج آگهی نیز مورد تایید این نهاد قرار گیرد تا شاهد تفاوت نجومی تعرفه ها در روزنامه های مختلف نباشیم.