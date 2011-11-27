به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان اظهار داشت: شتاب گازرسانی به استان ایلام از سال گذشته و امسال آغاز شده و هم اکنون شیب توسعه‌ای بسیار مناسبی در ایجاد و توسعه شبکه گازرسانی به مناطق مختلف استان ایلام از جمله مناطق روستایی استان ایلام وجود دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه در سال گذشته با تلاش شرکت گاز استان ایلام 357 کیلومتر شبکه‌گذاری در سراسر استان ایلام اجرایی شده است، گفت: امسال با برنامه ریزیهای صحیح اجرای 430 کیلومتر شبکه گازرسانی پیش‌بینی شده بود اما در هفت ماهه امسال و تا پایان مهرماه تنها 520 کیلومتر کار گازرسانی در ایلام اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 198 میلیون متر مکعب گاز مصرفی استان بوده که پیش بینی امسال کارشناسان این شرکت این است که بیش از 350 میلیون متر مکعب گاز مصرف استان باشد.

نوریان یادآور شد: این مصرف از سوختهای گازوئیلی و نفت جلوگیری می کند و امسال ما مشکل افت گاز در فصل زمستان نخواهیم داشت و توصیه می شود که مردم سوخت خود را از قبیل نفت ذخیره سازی کنند.