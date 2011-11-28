خانواده شهدای شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که یکشنبه شب برگزار شد، مدیرعامل و پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی استان، مدیرعامل و کارکنان کارخانه سیمان غرب و بسیجیان زیرمجموعه حوزه مقاومت بسیج یک کارگری امام جواد (ع) ناحیه کرمانشاه حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: باید راه و فرهنگ بسیج در جامعه ادامه و اشاعه پیدا کند و با تلاش و همتی جهاد گونه با اقتدا به ولایت و امامت رهبر انقلاب بتوانیم ادامه دهنده راه آنها باشیم و از دستاوردهای این عزیزان با تمام وجود دفاع کنیم.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج یک کارگری امام جواد(ع) ناحیه کرمانشاه تاکید کرد: ادامه راه بسیج در این برهه از زمان در عرصه صنعت، تلاش در راستای تکمیل زیرساختهای صنعتی و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات در راستای ارتقاء صنایع دانش محور و بومی سازی تکنولوژی های برتر و قطع وابستگی است.

شاهمرادی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان طی 5 سال گذشته در زمینه توسعه زیرساختهای صنعتی رشد چشمگیری داشته به طوریکه در حال حاضر 7شهرک صنعتی استان با توجه به لزوم بهره مندی واحدهای صنعتی از سوخت ارزان قیمت و نیز سودآوری بیشتر این واحدها مجهز به شبکه گاز هستند و از طرفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی 60درصد از شهرکهای صنعتی مجهز به پکیج تصفیه خانه هستند.

بر اساس این گزارش، در پایان مراسم به 6 تن از بسیجیان سرافراز عضو پایگاههای تابعه که از خانواده های معظم شهدا هستند، توسط فرماندهی حوزه لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود، تقدیم شد.